Что есть, а от чего следует отказаться накануне важного события (например, Нового года)

Если вам предстоит важное мероприятие, например, собеседование, свадьба, выступление перед публикой, свидание, то накануне из рациона следует исключить некоторые продукты. Не все блюда можно есть и в том случае, если предстоит отмечать праздник, например Новый год.

Ограничения связаны с тем, что некоторая пища может негативно сказаться на самочувствии или испортить настроение. Еда может стать причиной сонливости, вызвать метеоризм, изжогу, вздутие живота или тошноту. Поэтому накануне значимого события необходимо тщательно продумывать свой рацион.

Сахар

Чрезмерное употребление сахара может вызвать резкий скачок давления и в целом негативно сказаться на самочувствии.

Накануне важных событий лучше не перекусывать тортиками, кексами, печеньем, булочками и не злоупотреблять сладкими десертами, напитками. Лучше отдать предпочтение фруктам, таким как цитрусовые, киви. Ягоды тоже отлично подойдут.

Сыры

Сыр, безусловно, является одним из наиболее вкусных и питательных продуктов. Но накануне важных событий сыры должны быть полностью исключены из рациона.

Дело в том, что этот продукт долго и трудно усваивается, поэтому после его употребления может возникнуть ощущение слабости, сонливость, вздутие живота и в отдельных случаях тошнота.

Кофе

Крепкий, ароматный, только что сваренный натуральный напиток каждое утро пьют многие люди. Но у этого напитка есть не только позитивный бодрящий эффект. Кофеин не только помогает проснуться, он имеет свойство усиливать чувства беспокойства и тревожности.

Соответственно, перед событием, которое заставляет волноваться и нервничать, например собеседование, не нужно пить кофе, следует предпочесть травяные чаи.

Спиртное

Ни один праздник не обходится без спиртных напитков. Например, представить встречу Нового года без бокала шампанского попросту невозможно.

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И, конечно же, все понимают, что употреблять спиртное накануне праздника или важного события не стоит. Это чревато головной болью, тошнотой и прочими неприятностями. Но как быть непосредственно во время празднования? Диетологи рекомендуют не злоупотреблять газированными спиртными напитками, поскольку они могут вызвать изжогу, отрыжку, вздутие и бурление в животе. А это, конечно же, может испортить праздник.

Беспроигрышный вариант – вода без газа, сок, морс или чаи. Но, конечно же, во время праздника не обойтись без алкоголя. Следует отдать предпочтение легким винам, и нужно избегать газированных и крепких напитков.

Пряности и специи

Накануне важного мероприятия необходимо полностью исключить из рациона блюда со специями и пряностями.

Практически все приправы оказывают влияние на состав желудочного сока, способствуют повышению кислотности. А это неизбежно приводит к появлению неприятного запаха изо рта, изжоге и неприятным ощущениям в области желудка.

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Капуста

Все разновидности капусты должны быть полностью исключены из рациона как минимум за пару дней до важного события или праздника.

В капусте, вне зависимости от ее сорта, содержится много клетчатки. Поэтому употребление этих овощей способно вызвать метеоризм, вздутие живота и икоту.

Жареное

Жирные жареные блюда способны вызвать сонливость и апатию. Если же съесть такую пищу накануне праздника, то за столом не будет аппетита, и это непременно заметят остальные.

Заменить жареную пищу могут легкие салаты из авокадо с заправкой из оливкового или кокосового масла. Эти блюда дадут энергию, но не обременят желудок.

Продукты с быстрыми углеводами

Сухофрукты, хлеб, сдоба, чипсы, крекеры, картошка фри – продукты, которыми люди часто перекусывают. Но накануне важных мероприятий от них следует отказаться.

Быстрые углеводы, содержащиеся в этих продуктах, вызывают процессы брожения в кишечнике. И, конечно же, это негативно сказывается на настроении и самочувствии. К тому же при брожении возникают метеоризм и вздутие.

Заменить эти продукты могут рис, гречка, киноа. Разумеется, приготовить их нужно без приправ и ароматных трав.