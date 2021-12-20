 

Компания Garmin выпустит еще три серии умных часов

20.12.2021, 5:10, Новости дня
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Напомним, что на днях в компании Garmin объявили о планах выпуска умных часов серии Venu 2 Plus. Устройства получат датчики GPS и будут выполнять все стандартные функции для своего класса наручных гаджетов.

Однако вслед за этой информацией последовала и другая новость. Оказалось, что в дальнейшем планируется производства еще трех серий наручных смарт-гаджетов: Epix, Fenix и Instinct.

Уже опубликованы и первые изображения умных часов новых версий. Создатели устройств отмечают, что усилили прочность корпуса до уровня, предусмотренного стандартом MIL-STD-810. Якобы часы выдержат даже погружение под воду на глубину до ста метров. Подробнее с достоинствами новинок можно ознакомиться на сайте производителя.



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