 

В Оксфордском университете провели дебаты с участием искусственного интеллекта

20.12.2021, 5:10, Новости дня
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Ученые из Оксфордского университета провели уникальный эксперимент. Они затеяли дебаты с искусственным интеллектом, внедренным в электронную машину Megatron.

ИИ с самого начала высказал мнение, что компьютерные чипы вскоре научатся внедрять в человеческий мозг. Ученые же спросили о том, можно ли ожидать этичного поведения от искусственного интеллекта. Ответ «Мегатрона» буквально поразил всех присутствующих.

Машина сказала, что ИИ – то просто инструмент, который человек способен применить как во благо, так и во зло окружающим. Искусственный интеллект не может быть этичным точно так же, как не бывает этичных молотков или электрических дрелей. Поэтому разговоры о морали умных машин и роботов тоже являются глупостью.



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