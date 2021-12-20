 

Земан призвал Чехию выйти из европейской «Зеленой сделки»

20.12.2021, 5:04, Новости дня
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Чехии нужно выйти из принятого Еврокомиссией плана экологического развития Green Deal («Зеленая сделка»), чтобы справиться с энергетическим кризисом, сообщил президент страны Милош Земан.

Green Deal предусматривает радикальные реформы в экономике, энергетике и транспорте, эти сферы должны стать максимально «зелеными» и углеродно-нейтральными. Земан считает, что «никакая помощь со стороны государства облегчение» фирмам и людям, попавшим в сложную ситуацию из-за энергетического кризиса, «не принесет», требуется «выйти из Green Deal». Однако, по его словам, для этого нужна «политическая отвага», которой нет у правительства страны.

Президент сказал, что «энергетический кризис, который проявляется в повышении на 30–70% цен на электроэнергию и на газ, в первую очередь, вызван именно Green Deal». Так, закрытие электростанций ведет к сокращению предложения «при постоянном или даже более высоком спросе», в результате чего «цены на электроэнергию растут», передает РИА «Новости».

При этом Германия «в 2022 году хочет закрыть не только угольные, но и атомные электростанции». Земан сказал, что «является известным сторонником ядра, и считает, что ушедшее только что в отставку правительство республики тем, что замедлило тендер на строительство энергоблока не только на АЭС «Дукованы», но и на АЭС «Темелин», обрекло» Чехию на «энергетическую бедность».

Земан призвал Чехию действовать как суверенное государство. По его словам, если ЕК желает «запретить с 2030 года газовое отопление и перейти на непроверенный водород, о котором никто ничего толком не знает, и если она хочет запретить автомобили с двигателями внутреннего сгорания, что является нонсенсом», страна должна «выйти из Green Deal».

Напомним, в декабре стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Цены поднимались выше 1700 долларов за тысячу кубометров.



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