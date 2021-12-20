 

ЕС обещал учесть ситуацию вокруг Украины в проекте «Стратегического компаса»

20.12.2021, 5:04, Новости дня
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В обновленном проекте стратегической оборонной концепции Евросоюза «Стратегический компас» будут учитываться ситуации вокруг Украины и Белоруссии, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель сообщил, что в январе 2022 года представит проект «на неформальной встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза в Бресте» во Франции «с тем, чтобы он был одобрен в марте», передает РИА «Новости».

По его словам, ситуации вокруг Украины и Белоруссии продемонстрировали «те виды угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, политика с позиции силы, запугивание и дезинформация». Боррель сказал, что «это не только затрагивает отдельные страны и общества, но и принципы европейской безопасности».

Он считает, что ЕС должен срочно «укрепить свой потенциал и свои средства для действий в сфере безопасности», странам нужно иметь больше возможностей и больше согласованности в оборонной сфере. По его словам, «это будет вкладом в усилия НАТО по защите восточных границ».

Напомним, ЕС несколько лет обсуждает «Стратегический компас» – общую стратегию в области обороны и безопасности на ближайшие пять–десять лет. Киев, США и европейские страны считают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что РФ не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.



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