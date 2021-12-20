В Австралии выросло число детей, погибших в результате инцидента с поднятым ветром батутом

Ранее было известно о четырех погибших – двух мальчиках и двух девочках.

Батут, на котором играли дети, подняло ветром на высоту около 10 метров. В результате он оказался на дереве в 50 метрах от своего первоначального места расположения.

Издание назвало фамилии всех шести погибших детей: двое 11-летних (мальчик и девочка) и четверо 12-летних (три мальчика и девочка).

Последним скончался 11-летний Чейз Харрисон, который находился в больнице.

В реанимации остаются еще двое детей, пострадавших во время инцидента с батутом. Их состояние The Age характеризует как критическое.

Еще один пострадавший лечится дома.

Полиция намерена опросить свидетелей, чтобы выяснить причину произошедшего. Известно, что в момент трагедии на территории школы находились около 40 детей.

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