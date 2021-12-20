Гозман: Руководство России верит в собственные сказки, что Европа является не более чем группой вассалов США

Тринадцать тезисов к российскому ультиматуму

1. Это не просто ультиматум. Это требование полной и безоговорочной капитуляции.

2. У России нет ни политических, ни экономических, ни военных ресурсов для обеспечения подобного ультиматума. Ничего, кроме возможности уничтожить планету – чтобы, по выражению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина, “они сдохли, а мы попали в рай”.

3. Авторы ультиматума понимают, насколько несерьезно к ним относятся. Столь важный документ озвучен не официальным представителем МИД Марией Захаровой – к ее словам относятся как к эскападам Жириновского, и даже не Лавровым, который во многом превратился в одного из пропагандистов, а не столь дискредитированными заместителями министра. Это призыв отнестись к тексту серьезно.

4. От стран НАТО требуют нарушить и свой устав, и свои обязательства, закрепленные в международных договорах.

5. Россия не предлагает никаких шагов со своей стороны – Запад должен признать, что мы всегда и во всем были и остаемся правы, и признать поражение.

6. У всей этой предвоенной истерики нет даже ничего похожего на casus belly – никто не убивал эрцгерцога и никто с Запада нам не угрожает. К нам нет территориальных претензий, никто извне не пытается вмешиваться в то, что происходит у нас внутри. Все это на пустом месте!

7. Разговоры об угрозе НАТО не подкреплены ни одним фактом. Бывшие республики Прибалтики стали членами НАТО – на этих границах все спокойно.

8. Внешние угрозы для России, конечно, существуют – Афганистан, Иран, может быть, Китай. Но вместо того, чтобы готовится к их отражению, руководство России грозит войной тем, кто мог бы быть нашими союзниками.

9. Руководство России желает говорить только с США и более ни с кем. Они, похоже, верят в собственные сказки о том, что Европа является не более, чем группой вассалов США.

10. В ультиматуме не сказано, что же будет, если он будет отвергнут? Наши войска пойдут на Киев, Вильнюс и Варшаву? Мы будем бомбить Вашингтон? Или, все-таки, Воронеж?

11. В руководстве России, наверняка, есть люди, понимающие, что этот ультиматум не может быть принят. Значит, у них есть какой-то план, варьирующийся в диапазоне от ядерной войны до полного закрытия страны и превращения ее в большой военный (концентрационный) лагерь. Не ясно только, как они будут решать вопрос собственности и семей высших чиновников РФ на Западе.

12. Как бы ни складывалась внешнеполитическая ситуация после отказа Запада принять этот ультиматум, внутри страны будут усиливаться репрессии – и по отношению к противникам режима, в том числе, к тем, кто находится за рубежом, и по отношению к широкому кругу граждан России, не испытывающих восторга от деятельности властей.

13. И главный вывод – они сошли с ума!

Источник: “Эхо Москвы”

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