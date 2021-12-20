Японские инженеры создали робота-змею

В японском университете электрокоммуникаций представили уникальную разработку. Речь идет об автономном роботе, которые внешне похож на змею. Его главная особенность состоит в способности перемещаться по вертикальной плоскости.

Однако такие поверхности должны быть из черного металла. На самом деле, все достаточно просто. Робот-змея оснащен колесиками с магнитами. Они-то и удерживают аппарат на вертикали, а также позволяют преодолевать участки с уступами, когда «змея» должна цепляться за плоскость в перевернутом виде.

Такое устройство будет весьма полезным на различных промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры, отмечают создатели робота. Задача состоит в том, чтобы добраться до самых труднодоступных мест.