 

Над Индийским океаном образовались «атмосферные озера»

20.12.2021, 4:26, Новости дня
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В Американском географическом союзе рассказали о весьма необычном явлении природы, которое ученые наблюдали впервые в истории над Индийским океаном. Речь идет о так называемых атмосферных озерах.

Они представляют собой компактные, но весьма насыщенные скопления влаги. В отличие от грозовых или дождевых облаков, такие «атмосферные озера» не падают на землю в виде осадков при первом же изменении температуры или давления. Наоборот, они могут перемещаться на очень большие расстояния.

Так, ученые проследили образование «атмосферных озер» на границах Тихого и Индийского океанов, а затем – перемещение их до восточного побережья Африки. В результате живительная влага попала в засушливые районы.



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