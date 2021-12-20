Над Индийским океаном образовались «атмосферные озера»

В Американском географическом союзе рассказали о весьма необычном явлении природы, которое ученые наблюдали впервые в истории над Индийским океаном. Речь идет о так называемых атмосферных озерах.

Они представляют собой компактные, но весьма насыщенные скопления влаги. В отличие от грозовых или дождевых облаков, такие «атмосферные озера» не падают на землю в виде осадков при первом же изменении температуры или давления. Наоборот, они могут перемещаться на очень большие расстояния.

Так, ученые проследили образование «атмосферных озер» на границах Тихого и Индийского океанов, а затем – перемещение их до восточного побережья Африки. В результате живительная влага попала в засушливые районы.