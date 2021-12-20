Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, гранатов и винограда из Турции

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20.12.2021, 4:20, Новости дня
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С ноября приостановлен ввоз перца и гранатов из Турции, с декабря – винограда, также приостановлен ввоз перца из Ирана, сообщил Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор сообщил, что в октябре–декабре выявил шесть видов сельхозпродукции 33 производителей из Турции и Ирана, содержащей остаточные количества 12 пестицидов, при этом 10 из них запрещены для применения в России, передает РИА «Новости».

В результате был приостановлен ввоз из Турции и Ирана продукции 33 производителей лимонов, мандаринов, перца, винограда, гранатов. Кроме того, «в связи с неоднократными нарушениями» с 17 ноября приостановлен «ввоз перца и гранатов турецкого происхождения», со 2 декабря – «ввоз перца иранского происхождения», с 10 декабря – «ввоз винограда турецкого происхождения». В Россию запретили ввезти 60 тыс. тонн винограда и 10 тыс. тонн гранатов из Турции.

Напомним, в ноябре сообщалось, что Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов производства турецкой компании «Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi» в связи с выявленным превышением допустимого уровня пестицидов. В октябре Россия приостановила ввоз мандаринов из Турции.



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