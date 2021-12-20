Борич победил кандидата правых на выборах президента Чили

Кандидат от левых сил Габриэль Борич во втором туре президентских выборов в Чили победил соперника от Республиканской партии Хосе Антонио Каста, сообщают информационные агентства.

В первом туре, состоявшемся 21 ноября, лидером был Каст. По итогам подсчета 98,76% бюллетеней во втором туре победу одерживает Борич. Каст уже признал поражение. Борича поздравил действующий президент Чили Себастьян Пиньера Пиньера отметил, что «сегодня голосовали более 8 млн чилийцев, это одна из самых высоких явок за последнее время». Новый глава государства вступит в должность 11 марта 2022 года, передает РИА «Новости».

В середине октября оппозиционные партии Чили инициировали конституционный процесс импичмента Пиньеры после публикации документов из «досье Пандоры». Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту, но Сенат высказался против объявления импичмента.