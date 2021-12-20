Мнение: О вспышке «Омикрона» в Осло: подробности

Очень интересные данные по медицинскому расследованию вспышки CoVID-19 в Осло после рождественского корпоратива. Тогда за вечер заразились три четверти присутствовавших, у большинства был выявлен новый штамм «Омикрон».

Спойлер: все остались живы, но…

Итак, 26 ноября в Осло проходил корпоратив международной компании Scatec. Мероприятие посетило 117 человек, из них 111 согласились поучаствовать в интервью для расследователей. Среди них после вечеринки заболел 81 человек (74%) — у 66 «Омикрон» подтверждён, у 15 подозревается.

Вечеринка проходила в отдельном помещении (145 кв. м) ресторана с 18:00 до 22:30. Перед этим была также pre-party, откуда участников везли на автобусах. Во время корпоратива ресторан был закрыт. После ужина его открыли для посетителей, и с 22:30 до 03:00 ресторан работал. 87% участников пересекались до вечеринки в офисе, и, вероятно, кто-то из них мог заразиться либо на рабочем месте, либо на pre-party. Но есть пикантная деталь: в ходе расследования обнаружилось, что ещё около 70 посетителей ресторана, которые не имели отношения к корпоративу, также заразились, предположительно, после этого вечера (напомню, для посетителей он был открыт с 22:30 до 03:00). У 53 из них «Омикрон» тоже уже подтвердился. Для других гостей и для персонала ресторана не было требований к вакцинации, ковидному сертификату, отрицательным тестам. Маски также не требовались.

Кто участвовал в корпоративе?

Средний возраст заболевших — 38 лет. Все участники вечеринки были привиты, среднее время с момента последней дозы — 79 дней. Бустерных доз не было ни у кого. 8 участников (7%) ранее уже болели ковидом. Каждый должен был сдать ПЦР-тест или тест на антиген за 1-2 дня до мероприятия. Все сообщили об отрицательном результате.

Случай, с которым связывают вспышку — это вернувшийся из ЮАР сотрудник. Но ещё у 7 участников были поездки за границу в течение недели до корпоратива, из них 4 — по Европе, 3 — в Африку. Симптомов до мероприятия у них не было.

Что известно про течение болезни?

Если заражение произошло на вечеринке, то средний инкубационный период составил 3 дня. Это меньше, чем у Дельты (4,3 дня) и других вариантов (пять дней).

Бессимптомное течение было только у одного. У большинства (91%) ковид протекал минимум с тремя симптомами. Самые частые:

• Кашель (83%)

• Заложенность носа/насморк (78%)

• Слабость (74%)

• Боль в горле (72%)

• Головная боль (68%)

• Температура (54%)

Каждого заболевшего просили оценить своё состояние по шкале от 1 до 5, где 1 — это отсутствие симптомов, а 5 — серьёзные и тяжёлые симптомы. 42% оценили своё состояние на 3, ещё 11% — на 4 по этой шкале.

Продолжительность болезни пока неизвестна — на момент опроса (через 8−10 дней после корпоратива) у 78% заболевших симптомы сохранялись. Госпитализация не потребовалась никому. Но это и неудивительно, учитывая возраст участников, полную вакцинацию у всех и низкую долю госпитализаций по Норвегии — 0,9−1,1% от заболевших.

И какие выводы?

«Предварительные результаты расследования показывают, что «Омикрон» чрезвычайно заразен и активно передаётся среди полностью привитых», — пишут авторы. Вместе с тем, интерпретировать эти результаты нужно осторожно. Важно учитывать контекст: одно небольшое помещение, длительный контакт, скопление людей, громкие разговоры. Некоторые могли заразиться ещё в офисе или на pre-party.

В общем, у молодых-здоровых-привитых есть шанс перенести «Омикрон» примерно как средней тяжести грипп, отболев недельки две. А что с остальными?

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