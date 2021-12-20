Расплата за «скрепы»

ЕСПЧ присудил 370 тысяч евро Маргарите Грачевой и призвал российские власти принять закон, защищающий женщин в их жилищах.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более 450 тысяч евро компенсации четырем жертвам домашнего насилия. Из этой суммы 370 тысяч должна получить Маргарита Грачева, муж которой отрубил ей кисти рук в приступе ревности. Это рекордная выплата, которую ЕСПЧ присудил одному человеку за нарушение его прав. Более того, Европейский суд призвал «срочно внести» конкретные изменения в национальное законодательство о домашнем насилии.

Маргарита Грачева на фотосессии после выхода ее книги «Счастлива без рук» / Инстаграм

Пилотное постановление о домашнем насилии

ЕСПЧ вынес первое в своей истории пилотное постановление по теме домашнего насилия. Особенность «пилотного постановления» в том, что оно касается системной проблемы в национальном законодательстве. И в решении суда перечислены конкретные меры, которые государству необходимо выполнить, чтобы привести законодательство в соответствие с европейскими стандартами.

— Если мы рассмотрим обычное решение ЕСПЧ, то в нем перечислены найденные нарушения [по конкретному кейсу]. Говорится, что права заявителя нарушены, и для того, чтобы исполнить решение суда — государство должно само избрать меры, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Но здесь суд приводит конкретный перечень мер, — объясняет «Новой» Татьяна Саввина, старший юрист проекта «Правовая инициатива»* и представитель одной из пострадавших (Елены Гершман) в ЕСПЧ. — Также «пилот» означает, что аналогичные дела о домашнем насилии в отношении РФ будут рассматриваться по упрощенной и очень быстрой процедуре, практически автоматически — до тех пор, пока не будет исполнено решение суда [о реформе законодательства].

Среди ряда мер, которые ЕСПЧ требует от РФ принять незамедлительно:

Принять определение «домашнего насилия» и всех его форм.

Ввести уголовную ответственность за все случаи домашнего насилия в семье. Сейчас первый эпизод побоев влечет за собой административное наказание.

Ввести систему срочных запретов на контакт агрессора с пострадавшей, запрет на приближение на определенное расстояние — охранные ордера.

Разработать методики для сотрудников полиции, включая протокол оценки рисков — чтобы при поступлении жалобы на домашнее насилие они провели опрос потерпевшей, выявили факторы риска и приняли определенные меры.

Внедрить межведомственный механизм взаимодействия государственных органов, утвердить права и обязанности ведомств в сфере противодействия домашнему насилию.

Постановление суда открывает дорогу следующим заявительницам. В постановлении упоминается, что сейчас в Европейском суде скопилось внушительное число аналогичных жалоб гражданок России. Во время пандемии, когда ситуация с домашним насилием ухудшилась, поступали запросы о срочных мерах, требовать обеспечения которых суд имеет в соответствии с правилом 39 своего регламента.

У официальных лиц Российской Федерации есть три месяца, чтобы отправить запрос на пересмотр дела.

— Если суд одобрит запрос — собирается 17 судей, и они заново рассматривают дело, — объясняет Татьяна Саввина, — Это новое рассмотрение дела в более расширенном составе. Но это возможно, только если оно затрагивает какие-то серьезные вопросы права и практики. Здесь все очевидно. Я не думаю, что дело будет передано на рассмотрение большой палаты.

«Я, конечно, надеюсь, что обжаловать не будут, но в нашей стране я уже, честно сказать, ничему не удивлюсь», — сказала «Новой» Маргарита Грачева.

Дело Маргариты Грачевой

Почти на каждом фото на личной странице в инстаграме Маргарита Грачева широко улыбается. Красивая обаятельная брюнетка. Мама троих сыновей. Третий малыш родился во втором браке.

Маргарита вышла замуж за Дмитрия Грачева, с которым была знакома еще со школы, в 2012 году. Семья жила в подмосковном Серпухове, трагедия произошла спустя пять лет после свадьбы. Вышла на работу после декрета — муж начал ревновать. Однажды ночью избил Маргариту. Уже потом на суде не отрицал этого: «У меня фляга свистанула тогда («голова не соображала». — Ред.). Подумаешь, ну ударил несколько раз по ляжкам. А дети этого не видели, они вообще спали за шкафом».

Когда Дмитрий узнал, что жена собирается подать на развод, он стал угрожать ей убийством.

Обещал облить кислотой. По словам Маргариты, якобы говорил: «Посажу всех вместе с детьми в машину — и на скорости двести в стену».

«Отвезу тебя в сторону Питера, там и останешься, и никто тебя не найдет. Мне за тебя и отсидеть не жалко, а могу и других людей подключить, чтобы тебя убрали, я уже все узнал, даже где можно достать оружие».

Затем увез в лес, где угрожал убийством. Маргарита рассказала об этом участковому — тот отказался возбуждать уголовное дело.

Спустя месяц гражданин повторил поездку в лес. Зверскую расправу он спланировал заранее: купил топор, приготовил жгуты. Жгуты, как сказал потом Маргарите, чтобы она не умерла от потери крови.

«Он что-то говорил, кажется, ему нравилось, что мне страшно: «Машину, говоришь, хочешь купить и водить ее. Ха-ха! Не будет у тебя ни машины, ни мужиков, даже детей не погладишь, а ведь ты так любила это делать, — вспоминает Маргарита в своей книге «Счастлива без рук», которую напишет вместе с мамой спустя годы. — В тот момент я решила, что он вообще хочет меня убить, не думала о руках. […] Тогда начал рубить, вид крови его не охладил, напротив… Он бил и бил. Я сильно кричала и все думала, почему никак не отключаюсь. Ведь я трусиха. Но сознание не уходило. А он бил и бил, наверное, ударил раз сорок. Я попыталась отползти, тогда он запрыгнул мне на спину и стал рубить топором по ноге. Было очень больно, помню, как тупое лезвие вонзалось в кожу, она как будто рвалась».

Правую кисть спасти не удалось — вместо нее установили бионический протез. Фрагменты левой кисти полицейские спустя несколько часов нашли в лесу. Врачам удалось пришить отрубленную часть руки. Потом на ней провели несколько операций. Но восстановить функциональность даже наполовину не удалось.

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Маргарите была назначена самая крупная компенсация, учитывая ее расходы на бионический протез и поддержание его работы. А тем временем уголовное дело о халатности против бывшего участкового, который не отреагировал на заявление женщины, прекратили.

Дмитрия Грачева приговорили к 14 годам колонии по статье 111 УК РФ — «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Он назвал решение суда «неадекватным»: «Почему мне дают срок, как какому-то бандиту-рецидивисту, всегда ведущему аморальный, преступный образ жизни? Если абсолютно все свидетели, знакомые, друзья характеризуют меня как положительного и порядочного человека».

На четвертую годовщину со дня трагедии 11 декабря Маргарита написала в инстаграме пост о случившемся. В многочисленных комментариях к нему писали: «Зачем ты снова села с ним в машину, если он уже увозил тебя с ножом? Значит, ты его довела».

Маргарита вышла замуж во второй раз и родила третьего сына. Сделала публикацию, как выписалась из роддома — в ответ посыпались сообщения от сторонников «Мужского государства»** [движения, сторонники которого разделяют идеи патриархата и национализма].

— У меня броня. Я привыкла за все это время и хейтеров не читаю, — говорит Маргарита. — Меня это не цепляет. Но я только вышла из роддома, там были фотографии с родов, и «Мужское государство»** накинулось на Ярослава [новорожденного].

Мне было очень обидно. Ладно я, вы уж добивайте меня как хотите, но ребенок, который только родился… Я тогда закрыла страницу.

Маргарита говорит, что давно не воспринимает свою историю как «единичный случай» — только «в масштабах страны».

— Я серьезно не понимаю, что должно случиться — у российских властей кто-то из ближайшего окружения должен пострадать от насилия, хотя я никому такого не пожелаю, и тогда они поймут, что эта проблема существует?

Наталья Туникова. Фото из личного архива

Дело Натальи Туниковой

Постановление Европейского суда официально носит название «Туникова и другие против России». Наталья Туникова первой подала жалобу в ЕСПЧ, в 2016 году. Затем ее дело объединили с жалобами еще трех россиянок.

На протяжении двух лет она подвергалась побоям со стороны своего сожителя Дмитрия Новосельского. 10 августа 2014 года он избил Наталью до потери сознания.

Когда она пришла в себя, поняла, что гражданин тащит ее за волосы в сторону балкона. Угрожал, что сейчас выбросит с 16-го этажа. Защищаясь, она ударила его кухонным ножом.

Мужчина сам вызвал себе скорую и полицию.

В отношении Натальи было возбуждено уголовное дело по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Затем статью переквалифицировали на причинение вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (ст. 114 УК).

Кузьминский районный суд признал Наталью виновной. Ей было вынесено наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев. В 2015 году она попала под амнистию в честь юбилея Победы.

Уголовное дело в отношении Дмитрия Новосельского возбуждено не было.

— Разбирательство по моему делу в Европейском суде длилось четыре с половиной года — какие-то планы по карьере, которые у меня были, разрушились, — вспоминает Наталья в разговоре с «Новой». — Я постоянно ждала, когда меня вызовут к следователю. Единственный выход, который у меня был — это общественная деятельность, которой я стала заниматься.

Наталье стали поступать звонки со всей РФ от пострадавших женщин: «Я — правозащитник и, будучи публичным человеком, я была экспертом на многих телепрограммах. Когда рассказывала свою историю — люди шоу-бизнеса просто говорили открытым текстом в эфире: понимаете, это с вами такое может случиться, может, еще с какой-то домохозяйкой, а вот со мной, с такой как я, — такого быть не может».

— Одно из последствий вынесенного постановления — это то, что жалобы других женщин по времени будут рассматриваться в ускоренном порядке по аналогии с этим пилотным решением. Мы открыли дорогу для них, чтобы они обращались и получали какую-то сатисфакцию от европейской структуры на защиту. Сейчас у меня есть ощущение, что я крайне пострадала. Мой организм дал колоссальный сбой. У меня онкология. Конечно, я связываю это с многолетним стрессом.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить Туниковой компенсацию в 25 тысяч евро.

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Ирина Петракова. Фото из личного архива

Дело Ирины Петраковой

Как утверждается в решении ЕСПЧ, Ирина Петракова подвергалась насилию со стороны мужа на протяжении восьми лет брака. В жалобе Ирины сказано о 23 эпизодах насилия.

По словам женщины, муж избивал ее, в том числе наносил удары по животу, когда она была на пятом месяце беременности. Самый страшный эпизод произошел в 2014 году. Муж в течение часа избивал Ирину, таскал за волосы. А когда ей удалось выбежать на лестничную клетку — по ее словам, столкнул с лестницы. Крики услышали соседи, спрятали Ирину у себя и вызвали полицию. В возбуждении уголовного дела против мужа Ирине отказывали. У нее было диагностировано три сотрясения мозга за полгода.

ЕСПЧ постановил выплатить Петраковой компенсацию в 25 тысяч евро.

Елена Гершман. Фото из личного архива

Дело Елены Гершман

В постановлении ЕСПЧ говорится о том, что Елена Гершман подвергалась 15 эпизодам насилия со стороны бывшего мужа. В результате побоев она получала многочисленные телесные повреждения: черепно-мозговые травмы, гематомы, кровоподтеки. В 2016 году Елена ушла от мужа, забрав с собой их общую двухлетнюю дочь Еву. После решения суда, согласно которому девочка должна была остаться с матерью, муж Елены забрал дочь и полтора года скрывался с ней в Минске.

По словам женщины, все произошло, когда она шла с ребенком из магазина. Рядом остановилась машина, из нее выскочили четверо в масках и схватили девочку:

«Я не давала ребенка, но мне разжали руки, вырвали ребенка, забросили в машину и уехали».

Сейчас маленькая Ева живет с мамой. На странице Елены в фейсбуке под фото прописными буквами написано: «ЕВА С МАМОЙ!!!».

Представитель Гершман Татьяна Саввина рассказала, что жалоба Елены в ЕСПЧ была подана в 2017 году. Суд обязал Россию выплатить Гершман компенсацию в размере 25 тысяч евро.

«Мы ожидаем, что ЕСПЧ разбудит государство»

— Такое значимое решение ЕСПЧ показывает, что страна уже очень долго и давно не исполняет обязательства в рамках Европейской конвенции [о правах человека], — считает адвокат и руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян. — Нужно не просто принять закон о домашнем насилии. Это должен быть закон определенного качества. Чтобы он предусматривал определение видов насилия, включая преследование. Разработать механизм межведомственного взаимодействия, организовать подготовку сотрудников, выдачу охранных ордеров.

Мари Давтян входит в рабочую группу при Совете Федерации, которая занимается разработкой законопроекта о домашнем насилии. Однако, по словам Давтян, активных действий в этом направлении власти не предпринимают с начала пандемии.

На вопрос, кто препятствует продвижению законопроекта, ответить сложно, говорит адвокат: «Мне кажется, это вопрос консервативных взглядов высших чинов Госдумы и Совета Федерации, которые не очень понимают, зачем это нужно. Они, скорее, склонны считать, что домашнее насилие — это семейное дело, которое вряд ли может быть настолько серьезным, чтобы в него вмешиваться. Все люди ссорятся, но зачем мы будем какие-то меры принимать?».

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На очереди в ЕСПЧ на рассмотрение дела минимум два десятка женщин. По словам Давтян, это лишь те, о ком она знает лично. «Это те, кто уже не видит смысла дальше что-то делать в российских судах».

— Мы ожидаем, что пилотное постановление разбудит государство срочно принять меры для защиты потерпевших, — говорит адвокат Татьяна Саввина. — Дальше ждать некуда. Столько женщин было убито, искалечено. Пилотное постановление — самое сильное из возможных постановлений ЕСПЧ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не захотел комментировать решение ЕСПЧ, отметив: «Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет весь необходимый инструментарий для борьбы с этим злом, правоохранительные органы прикладывают усилия».

Татьяна Васильчук, спецкор

* «Правовая инициатива» внесена Минюстом РФ в реестр «иноагентов».*«Мужское государство» — организация признана экстремистской и запрещена в России.

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