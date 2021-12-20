Мнение: Тренировка малийских солдат

Появилась фотография https://vk.com/shtab24?w=wall-206639135_212796, где недавно попавшие под европейские санкции российские ЧВКшники обучают солдат недавно попавшего под европейские санкции правительства Мали. Тренировки проходят на фоне сокращения французского военного контингента в Мали и передачи крупнейшей французской военной базы в Мали в руки армии Мали.

Стоит также отметить, что намеченный на 17 декабря визит Макрона в Бамако был отменен в свете продолжающегося нарастания проблем в отношениях Франции и Мали. Военные не забыли, кто лоббировал принятие европейских санкций против Мали из-за контракта правительства Мали с российскими ЧВКшниками. США между тему публично призвали https://www.interfax.ru/world/809621 правительство Мали отказаться от контракта с ЧВК "Вагнер".

Плюс еще по теме Мали от читателя блога. Местные вояки арестовали Умара Марико, который в свое время заезжал на Донбасс и к нам в Крым.

В эти дни, на Африканском континенте, собирались страны, входящие в ЭКОВАС для вынесения решений по Мали и Гвинее.

Но поговорим о Мали, позиция по этой многострадальной стране у ЭКВОВАС не изменилась, Мали грозят санкциями и эмбарго.

В феврале 2022 года в Мали должны были состоятся выборы почти во все уровни ветвей власти, но переходное правительство во главе с Ч. Майга и руководство страны ничего не сделали для подготовки этого демократического процесса волеизъявления народа. За пять месяцев до предполагаемой даты выборов, в спешном порядке, руководство страны организует совешательные органы для выроботки единства позиции политический партий и гражданских групп по выходу из кризиса. Руководство страны берет на себя обязанность сформировать новые принципы выборов и реорганизовать конституционную реформу; и в том, и в другом вопросе они проваливают свои начинания. Создание предвыборного закона, за два дня, почти на кануне ассамблеи ЭКОВАС, вряд ли можно в здравом уме назвать законом; ведение же диктата со стороны руководства страны в совещательном органе убило дисскуссию по выработке единой позиции перед существующими проблемами и политические партии отказались от дальнейшего участия и обсуждения предложений переходного правительства и временного главы государства.

Но на фоне экономических и социальных проблем, террористической угрозы, политическая жизнь в Мали начинает срываться в пике, и несмотря на политические чаяния народа и взоры обращенные к России руководство страны, используя настроения народа, на самом деле получается обманывает его.

Как показывают последние события, премьер-министр переходного правительства Чогель Майга использует силовые структуры страны против своих политических оппонентов, арестовывая их по своему усмотрению и посредством привлечения спецслужб.

Почти неделю, вместе со своими соратниками, находится под арестом известный политический деятель Мали Умар Марико, который неоднократно себя позиционировал, как один из самых дружественных российскому народу и России политических деятелей. Он активно выступал за право на самоопределение крымчан, участвовал в общественно-политических собраниях в Крыму, посещал и оказывал поддержку Донбассу.

Ряд политических партий резко осудили арест Умара Марико. Поводом к аресту послужило заявления Умара Марико в грубой форме в отношении премьер-министра Ч. Майги и обвинении в подрыве конституционных устоев Мали, уничижению и отрицанию жертв в ходе государственного переворота 1991 года. Как заявили лидеры политических партий, находящихся в оппозиции к временному правительству, Ч. Майга занимается обманом народа Мали и является сторонником военной диктатуры, а не демократических свобод.

Действительно, У. Марико известен и в Мали и в мире как политик, находящийся на неприклонных антифранцузких и антиколлониальных позициях; не скрывающий своих симпатий к России и высказывающийся за укрепление и продвижение Российско-Малийского сотрудничества, в этом он видит развитие своей страны и улучшение жизни простых малийцев. Действующая временная власть получается ведет двойную игру и обманывает свой народ, ее вовсе не интерисует развитие Мали, как демократической страны. Если это так, то Умар Марико будет находиться в тюрьме.

Странно было бы ожидать демократии после военного переворота.

Проведение и порядок выборов как обычно зависят исключительно от доброй воли местной военной хунты, которая пришла на смену про-французскому марионеточному президенту.

В какой-то мере мы видим уже внутри-малийскую конкуренцию за право сотрудничать с Россией, где обе стороны выступают с анти-французских позиций, но по разному представляют себе то, как должна развиваться страна после избавления от французского диктата.

С моей точки зрения, Марико уже не первый год выступал в поддержку России (в том числе, еще до переворота), так что было бы неплохо, если бы его проблема разрешилась в благоприятном ключе, хотя разумеется, есть вопрос практических интересов связанный с тем, что военные обеспечивают закрепление России в Мали. Но в долгосрочной перспективе, в Мали так или иначе закончится переходный период и появится гражданское или смешенное военно-гражданское правительство, где желательно видеть наших симпатиков, в интересах долгосрочного обеспечения интересов в РФ в Мали. Марико, вполне вписывается в потенциальный образ будущего Мали, но про военных тоже забывать не следует, тем более, что некоторые из них в свое время учились в советских или российских военных учебных заведениях.

PS. И еще.

Турция проводит саммит Турция-Африка https://twitter.com/Akparti/status/1472114146426638337

Первопроходцем тут был Китай, затем Россия. Сейчас вот и "друг Реджеп" подтянулся.

Как ожидается, по итогам саммита мы увидим активизацию действий турок в Африке – продажи оружия (включая "Байрактары"), попытки получить новые военные базы, активное вхождение ЧВК Sadat https://riafan.ru/1269830-chvk-sadat-chto-izvestno-o-chastnoi-armii-erdogana на африканских рынок безопасности, где турки будут фактически конкурентами у "Вагнера" в борьбе за новые контракты.

Тут стоит напомнить, что помимо России, французская пресса обвиняла и "друга Реджепа" в пособничеству военному перевороту в Мали, который привел к фактическому выпадению страны из французской сферы влияния.

В общем, политика на Африканском континенте в ближайшие годы будет становиться все более занимательно, в сфере обострения конкуренции и борьбы за сферы военно-политического и экономического влияния.

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