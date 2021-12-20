 

В Китае запретили майнинг криптовалют

20.12.2021, 3:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как стало известно, после запрета майнинга криптовалют в Китае местные добытчики ушли в подполье. Ранее СМИ сообщали о том, что правительство КНР ввело запрет на майнинг, продажу и другие операции с криптовалютами.

Но дело в том, что китайские майнеры обеспечивали значительную часть мирового криптовалютного рынка. После того как их объявили вне закона, многие просто уехали из страны. Но так сделали на все. Как сообщают компетентные источники, многие китайские майнеры продолжают делать свой бизнес нелегально.

В прошлом до 75% биткоинов добывали именно на территории Китая. На сегодня доля страны в данном сегменте снизилась до 20%. Но майнеры вынуждены использовать автономные источники электроэнергии, так как подключение к общей сети их сразу выдаст.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.12 / Чтобы не вернулся — обозреватель MSNBC призвал конгресс устроить Трампу повторный импичмент

31.07 / Не перевелись ещё Кулибины — NTD о россиянине, построившем паровоз и железную дорогу на даче

25.06 / Озвучена дата продаж премиального кроссовера WEY VV7 GT Brabus

06.08 / Ученые выявили указывающий на риск смерти от коронавируса фактор

12.09 / В Сочи в тоннеле столкнулись пять машин

07.03 / Асеев об освобождении Донбасса: Не в ближайшие пять-семь лет

07.05 / Дегтярев передал специальное кресло-коляску ребенку-инвалиду

25.03 / Протест под ОПУ: Избрание мер пресечения двум участникам акции на Банковой перенесли, одно дело суд рассмотрит 26 марта

07.05 / Ольга и Наталья Сумские с родителями, Борисюк, Хостикоев. Опубликованы архивные свадебные фото Сумской

27.10 / Королева Елизавета II отменила поездку на саммит по климату в Глазго

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика