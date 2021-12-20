В Китае запретили майнинг криптовалют

Как стало известно, после запрета майнинга криптовалют в Китае местные добытчики ушли в подполье. Ранее СМИ сообщали о том, что правительство КНР ввело запрет на майнинг, продажу и другие операции с криптовалютами.

Но дело в том, что китайские майнеры обеспечивали значительную часть мирового криптовалютного рынка. После того как их объявили вне закона, многие просто уехали из страны. Но так сделали на все. Как сообщают компетентные источники, многие китайские майнеры продолжают делать свой бизнес нелегально.

В прошлом до 75% биткоинов добывали именно на территории Китая. На сегодня доля страны в данном сегменте снизилась до 20%. Но майнеры вынуждены использовать автономные источники электроэнергии, так как подключение к общей сети их сразу выдаст.