Эксперты дали несколько технологических прогнозов на будущий год

Чего нам ждать в 2022 году? Отвечая на этот вопрос, эксперты назвали несколько новых технологических прорывов, которые наверняка осуществятся уже в ближайшие месяцы.

По мнению специалистов, на дорогах общего назначения начнут появляться первые автономные автомобили. Кроме того, мы узнаем, что такое виртуальная больница.

Скорее всего, будут внедрены технологии, позволяющие правильно считывать сигналы головного мозга. Таким образом, люди, которые совсем не могут двигаться и говорить, получат инструмент для управления электронными устройствами. Эти же технологии можно использовать в игровой индустрии для анализа нагрузки на геймера. Ожидается новый технологический прорыв и в области создания человекообразных роботов.