 

Россия собралась провести в Арктике стрельбы по гиперзвуковой мишени

20.12.2021, 3:36, Новости дня
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В 2021 году на одном из российских военных полигонов в Заполярье состоятся стрельбы, в ходе которых комплекс ПРО должен поразить гиперзвуковую мишень, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» сказал, что «состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом», который «должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень». При этом поразить цель необходимо «на дальности в сотни километров».

Напомним, в 2019 году зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента. Сейчас функции ПРО в российской армии могут выполнять системы С-400, завершаются испытания С-500, разрабатывается спецсистема ПРО С-550.



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