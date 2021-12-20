Россия собралась провести в Арктике стрельбы по гиперзвуковой мишени

В 2021 году на одном из российских военных полигонов в Заполярье состоятся стрельбы, в ходе которых комплекс ПРО должен поразить гиперзвуковую мишень, сообщил источник.

Источник РИА «Новости» сказал, что «состоятся испытательные стрельбы по полному циклу современным противоракетным комплексом», который «должен будет засечь, сопроводить и поразить гиперзвуковую мишень». При этом поразить цель необходимо «на дальности в сотни километров».

Напомним, в 2019 году зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента. Сейчас функции ПРО в российской армии могут выполнять системы С-400, завершаются испытания С-500, разрабатывается спецсистема ПРО С-550.