ЕС заявил об использовании Россией поставок газа для «политического давления»

Россия «использует энергию как инструмент для политического давления», хоть и выполняет свои обязательства, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В качестве примера он привел ситуацию в Молдавии. Боррель признал, что «строго говоря, РФ выполняет свои обязательства по поставкам газа». При этом «многие считают, что ее отказ увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие Газпрому хранилища – это средство для оказания давления на ЕС». Боррель полагает, что речь может идти о «желании обеспечить выдачу лицензии «Северному потоку – 2».

Как сообщил глава дипломатии ЕС, РФ обеспечивает 40% потребностей Евросоюза в «голубом топливе», которое поставляется через Украину, Белоруссию и Балтийское море, так что «любые разговоры о России, Украине, Белоруссии имеют энергетическое измерение», передает РИА «Новости».