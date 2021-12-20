Мнение: Письмо: “Мужчинам в этом плане проще”

Оказывается последнее письмо было только поскриптумом, а до этого автор написала письмо про философию сливов и гендерный вопрос.

Давайте его тоже разберем.

А то конец декабря и начало января как раз время пьяных женских сливов.

zmagarachka

Здравствуйте, Эволюция.

Вы всегда говорили, что женщина должна спать только с теми мужчинами, которые в неё влюблены, иначе у неё будет слив. И тут мне всегда была очень непонятна одна вещь, которая мне даже в чём-то несправедливой кажется.

Что делать женщине, которая не хочет отношений, не хочет замуж, а просто хочет секса?

Ей тогда, получается, нужно будет влюбить в себя мужчину, чтобы просто переспать с ним, а потом разбить ему сердце, потому что он уже влюблён, а она ничего с ним, кроме секса, не хочет. А не влюбляя в себя никого она получить просто секс не может, потому что тогда будет слив.

(В общем, да. Надо влюбить мужчину и тогда переспать, а иначе будет слив. Звучит жестоко, но по факту практически не осуществимо. Секса женщины обычно хотят с симпатичными и интересными мужчинами. Влюбить такого, не влюбившись – нереально. А с тем, кого женщина легко может влюбить, например старше ее на 20 лет и при этом бедней, она секса вряд ли захочет. Но в тех редких случаях, когда мужчина физически привлекает, но любви к нему не может быть, да, действует именно это правило: влюбить и разбить сердце, если получится. Понятно почему это лучше, друзья, чем слив?)

То есть для женщины, которая просто хочет секса, есть только два варианта: либо спать с равнодушным мужчиной и сливаться ему, либо быть в плюсе в дисбалансе с влюблённым в неё мужчиной, с которым она ничего, кроме секса, не хочет. А так, чтобы и она от него просто секса хотела, и он от неё того же самого, и ничего больше, и все были бы счастливы, быть, получается, не может. Обязательно или женщина сливаться должна и терять самоуважение, или мужчина влюблённый страдать.

(Автор рассматривает женщину, у которой фрустрирована любовь, точнее обмотана зеленым виноградом. И пытается отбить для такой женщины право на секс. Но секс у цивилизованных людей связан с любовью. Секс – это не спорт, не коллективный досуг, это интимное мероприятие, которым надо заниматься с очень симпатичным и совсем нечужим человеком. Даже для мужчин так и тем более для женщин)

Мне это всегда казалось каким-то неэкологичным. Вот захотелось, например, женщине найти себе партнёра просто на одну ночь, не более того. Она это просто очень может получить, потому что равнодушных мужчин, которые согласятся на такое, полно. Но для женщины спать с равнодушным для неё мужчиной – это слив и потеря самоуважения, даже если она его тоже не любит, поэтому она не может пойти по такому простому пути, ей нужен обязательно влюблённый мужчина, даже для секса на одну ночь.

(Автору не нравится правило, что женщина не может воспользоваться избытком мужских предложений. Она не видит, что именно потому и есть избыток этих предложений, что большинство женщин пока еще – не такие голодные доярки как она, и не бегают за мужчинами ради секса. Будь большинство женщин такими как автор, найти мотивированного мужчину она не могла бы днем с огнем. Все были бы уже пресыщенными и получить от мужчины секс можно было бы только в обмен на материальные вложения или никак, потому что принудить себя к сексу мужчины не могут даже за деньги. Вот что такое экология: избыток предложений получается только в результате дефицита, а если женский спрос на разовый секс станет больше, автору придется мужчинам платить)

Но не будет ли её потом мучить чувство вины за то, что она нашла мужчину, влюбила в себя, переспала с ним только одну ночь и бросила? Специально влюбляла в себя, получается, мужика, чтобы переспать с ним и бросить. А иначе ей нельзя, иначе она потеряет самоуважение, репутацию, опозорится и т. д. Или кому-то сердце разбить, или своей репутацией и самоуважением пожертвовать, и никаких других путей, чтобы всем было хорошо, нет.

(Автор не разбивает сердца от доброты. Могла бы, но нет. Что она здесь короной Спасательницы прикрывает?)

Мужчинам в этом плане, как мне кажется, проще. У мужчины не пострадает самоуважение так сильно, если он, сам не будучи влюблён, переспит с женщиной, которая его не любит. Хотя сам секс ему найти без женской любви намного труднее.

(Вот поэтому и трудней)

И именно это мне всегда казалось очень несправедливым. Получается, что женщина в силу своего гендера уже нуждается в мужской любви больше, чем мужчина – в женской. И это меня всегда даже не обижало, а злило скорее очень. Потому что почему это женщине должна быть так сильно нужна эта мужская любовь, даже если она сама не любит? Или мужчина, с которым она спит, её любит, или она чуть ли не погибнет без этого. А просто так взять и переспать ни с кем она не может, без нужды в любви того, с кем она спит.

(В картине мира автора в нее никто не влюбляется, потому что мужчины не нуждаются в любви. Она не видит, что мужчины, с которыми она хочет переспать, влюблены в других женщин. Часто не взаимно и поэтому не слишком страстно, но да. Даже если мужчина не влюблен, он хотел бы влюбиться, представляет каких-то красавиц, мечтает о милой и нежной женщине. Но автору приятней думать, что этим мужчинам не нужна любовь, а нужен только секс. Хотя мужчинам нужна любовь, просто не с ней. А секс они ей готовы дать, потому что в силу дефицита, против которого бастует автор, секс с ней – относительная ценность. Если автор представит, как мужчина спит с ней, а сам мечтает совсем о другой женщине, ей будет немного понятней, что такое слив)

Это всё делает женщину, как мне кажется, очень зависимой от любви мужчины. А почему она должна быть в принципе от чего-то зависимой?

Мне очень часто мужчины, которые в меня не влюблены, предлагают секс, но не смотря на все терзающие меня вышеперечисленные противоречия, я решила всё же следовать этому вашему правилу. Как-то неприятно это, спать с мужчиной, зная, что ты для него какая-то всего лишь очередная тёлка.

(Очередная, третьесортная, не интересная для отношений, скучная для общения, секса с которой хочется, потому что все равно с кем, но после секса он будет не то что жалеть, но думать, не залетела ли она, не заразила ли чем, не попросит ли чего)

Но я для себя так решила. Это ваше правило (хоть я логически его и не понимаю до конца) я держу только в голове, для себя, а если меня спрашивают, почему ты со мной спать не хочешь, отвечаю, что не люблю его, а секс без любви мне не интересен. То есть для себя я решаю, что не буду с ним спать, потому что он меня не любит, а ему, наоборот, говорю, что не хочу с ним спать, потому что я его не люблю. Делаю так, потому что не хочу выглядеть нуждающейся в любви того, кто меня не любит. Правильно ли я делаю, может ли быть в границах такой ответ?

(Я столько раз писала, что можно так отвечать. Автор много раз читала и ее вдруг осенило, что ответ “ты меня не любишь” – щипцы, а ответ “я тебя не люблю” больше похож на ответ приличной женщины. Можно смягчить “пока не люблю, хочу узнать тебя получше”. В идеале спать с тем, кого женщина не любит, ей тоже не надо. Надо спать с тем, кого ты любишь и кто любит тебя. Мужчинам тоже желательно. И все в глубине души понимают, что это – идеально. Просто не всегда получается)

Очень хотелось бы ваших ответов на мои вопросы.