 

Россиянам дали советы по выбору алкоголя к Новому году

20.12.2021, 2:53, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Покупателям следует приобретать спиртные напитки исключительно в тех магазинах с лицензией на продажу алкоголя, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Он отметил, что лицензия должна находиться в магазине на видном месте. Кроме этого, должна быть установлена специальная касса, которая обеспечивает доступ в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции), передает RT. 

По его словам, прежде чем продать алкоголь, продавец должен отсканировать штрих-код с акцизной марки, наклеенной на боковую сторону бутылки.

«Информация о том, что эта бутылка сейчас продается, отправляется в ЕГАИС, там содержится вся информация с того момента, как эта бутылка была произведена или ввезена на территорию России, и до тех пор, пока вы ее не купили», – отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, не стоит покупать алкогольную продукцию в ларьках, с рук и онлайн. Причем магазин, имеющий право продавать спиртные напитки, должен иметь площадь минимум 50 кв. метров в городах, а в пригородах – не менее 25 кв. метров.

Говоря о цене на алкогольную продукцию, Шапкин напомнил о наличии установленной минимальной стоимости на разные виды спиртных напитков.

«С нового года это будет 261 рубль за пол-литровую бутылку водки, 480 рублей за бутылку коньяка пол-литровую… Что касается виски или какого-нибудь брендированного дорогого коньяка, то можно примерно предполагать, сколько такая бутылка будет стоить в магазине. Если это продается дешевле, то, естественно, должно настораживать, потому что чудес не бывает, а бывают только подделки», – резюмировал эксперт.

Ранее шампанское назвали самым неподходящим напитком для праздника.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Судья Барретт: суды не должны пытаться формировать политику

02.04 / “Не дай Бог лишимось удвох”. Мирзоян в новом клипе показал, бывает ли дружба между мужчиной и женщиной. Видео

05.09 / Новый минивэн Volkswagen Viloran установил новый рекорд продаж

18.12 / “Хотела немного пережить, помолчать, выдохнуть”. Экс-участница Artik & Asti Дзюба сообщила поклонникам важную новость

23.06 / Верещук: Государственное управление не может происходить на языке нацменьшинств

15.09 / Террористы “Аль-Каиды” могут восстановить потенциал в Афганистане и приступить к организации новых терактов в США – Bloomberg

16.11 / Трамп заявил о победе на президентских выборах в США

30.06 / Subaru опубликовала первое фото седана WRX нового поколения

12.08 / Нефть подорожала на данных API о снижении запасов в США

10.03 / Стало известно, как РФ помогает Huawei преодолевать санкции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика