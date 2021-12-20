Россиянам дали советы по выбору алкоголя к Новому году

Покупателям следует приобретать спиртные напитки исключительно в тех магазинах с лицензией на продажу алкоголя, рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Он отметил, что лицензия должна находиться в магазине на видном месте. Кроме этого, должна быть установлена специальная касса, которая обеспечивает доступ в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции), передает RT.

По его словам, прежде чем продать алкоголь, продавец должен отсканировать штрих-код с акцизной марки, наклеенной на боковую сторону бутылки.

«Информация о том, что эта бутылка сейчас продается, отправляется в ЕГАИС, там содержится вся информация с того момента, как эта бутылка была произведена или ввезена на территорию России, и до тех пор, пока вы ее не купили», – отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, не стоит покупать алкогольную продукцию в ларьках, с рук и онлайн. Причем магазин, имеющий право продавать спиртные напитки, должен иметь площадь минимум 50 кв. метров в городах, а в пригородах – не менее 25 кв. метров.

Говоря о цене на алкогольную продукцию, Шапкин напомнил о наличии установленной минимальной стоимости на разные виды спиртных напитков.

«С нового года это будет 261 рубль за пол-литровую бутылку водки, 480 рублей за бутылку коньяка пол-литровую… Что касается виски или какого-нибудь брендированного дорогого коньяка, то можно примерно предполагать, сколько такая бутылка будет стоить в магазине. Если это продается дешевле, то, естественно, должно настораживать, потому что чудес не бывает, а бывают только подделки», – резюмировал эксперт.

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