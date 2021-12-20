 

Мигранты рассказали о схеме переброски из Белоруссии в Германию

20.12.2021, 2:52, Новости дня
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Беженцы с Ближнего Востока попадают из Белоруссии в Польшу, проходя через лес на границе, а после их забирает местный водитель и везет в Германию, рассказали мигранты, которым удалось попасть в Европу.

«Их привезли к границе на такси, как ранее и обещали в турфирме. Белорусские пограничники пропустили их на нейтральную полосу. Там они провели три дня, прячась в лесу, после чего смогли попасть на нейтральную полосу уже с польской стороны. Дальше были шесть дней с ночевками в лесу, во время которых они искали способ пробраться в страну», – передает РБК слова мигрантов.

По их словам, большую часть поймали пограничники, в итоге в Польшу смогли добраться только 10 человек. «Что с другими? Их депортировали обратно в Белоруссию, где они сейчас – не знаю, у нас с ними нет контакта», – сказал один из мигрантов.

Отмечается, что сразу попасть в Германию у мигрантов не вышло, пришлось еще три дня провести в Польше. Они ждали машину, которая отвезет их к конечному пункту назначения. Водителем был местный поляк, услуги которого были оплачены беженцами еще в Ираке. В итоге беженцев отвезли в Германию, где они попали в распределительный центр для мигрантов.

Ранее лагерь у границы Белоруссии и Польши покинули 120 беженцев. власти Литвы объявили, что будут платить мигрантам по 1 тыс. евро за решение вернуться добровольно в свои родные страны. Позже в Литве призвали открыть въезд беженцам с нетрадиционной ориентацией.



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