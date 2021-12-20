Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки два раза обстреляли Донбасс, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК информирует: за истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Украины составило два раза», – отметил представитель ведомства, передает РИА «Новости».

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что при обстрелах силовики выпустили по территории ДНР 14 мин калибром 82 миллиметра.

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Накануне народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики открыла ответный огонь по позициям ВСУ в Донбассе, погибли двое украинских военных.

Напомним, в Белом доме заявили, что США контактируют с Европой, Украиной и Россией, стремятся добиться дипломатического прогресса в прекращении конфликта в Донбассе путем выполнения Минских соглашений при поддержке нормандского формата.