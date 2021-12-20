 

Во Франции шести детям ошибочно ввели двойную дозу вакцины от коронавируса

20.12.2021, 2:44, Новости дня
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В центре вакцинации, который начал работу только 15 декабря, объяснили произошедшее ошибкой. Детям в возрасте от пяти до 11 лет полагается вводить 10 микрограмм вещества, а некоторым ввели по 20 мкг.

По данным агентства, обнаружив ошибку, врач немедленно связался с родителями и поставил их в известность о случившемся.

Местные власти утверждают, что дальнейшее наблюдение за вакцинированными показало, что у пяти детей побочных эффектов не было, а у одного ребенка зафиксированы усталость и боль.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 11 декабря, во Франции сделали 113,7 млн прививок от COVID-19. Население страны составляет порядка 67 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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