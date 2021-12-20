 

ЕС захотел участвовать в переговорах РФ с НАТО по гарантиям безопасности

20.12.2021, 2:40, Новости дня
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Евросоюз должен быть участником переговоров по выработке правовых гарантий безопасности между Россией и НАТО, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Боррель отметил, что МИД РФ «опубликовал проект предложения о гарантиях безопасности между Россией и США, а также для европейских членов НАТО». По словам Борреля, «очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий». Он заявил, что «ЕС должен быть за столом любой дискуссии об архитектуре европейской безопасности».

Как сообщил глава дипломатии ЕС, «Хельсинкский заключительный акт и Парижская хартия предложили ключевые принципы», которые 50 лет определяли безопасность в регионе. Кроме того, «ОБСЕ предлагает механизмы и правила, которые остаются краеугольным камнем любого взаимодействия с Россией», передает ТАСС.

Напомним, МИД в пятницу опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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