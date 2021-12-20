Минобороны показало видео применения «Охотником» 500-килограммовой бомбы

Впервые опубликована видеозапись того, как экспериментальный образец новейшего тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник» уничтожает наземную цель, сообщают информационные агентства.

На кадрах, предоставленных Минобороны, беспилотник применил 500-килограммовую авиабомбу, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

В январе сообщалось, что на полигоне Ашулук «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени. Источник в ОПК сообщил, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей.