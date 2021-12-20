Конгрессмены США посетили Киев
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Прибывшая в Киев делегация американских конгрессменов обещала поддержать жесткий ответ на «любое дальнейшее вторжение России» на Украину, сообщило посольство США в Киеве.
Джейсон Кроу, Брэд Венструп и Рик Кроуфорд заявили, что и Демократическая, и Республиканская партии США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и «евроатлантическую траекторию» Украины. При этом они заверили в приверженности США пути дипломатии и диалога в «деэскалации напряженности, вызванной наращиванием военных сил России», передает ТАСС.
Напмоним, Киев, США и европейские страны считают, что РФ якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что РФ не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
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