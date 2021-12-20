 

На Красной площади задержали экс-полицейского

20.12.2021, 2:28, Разное
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…который вышел с пикетом в поддержку Алексея Навального.

На Красной площади в Москве задержали отставного майора полиции Олега Кашинцева, который вышел с пикетом в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сообщил «ОВД-Инфо»*, фото опубликовала Sota.

Фото: Руслан Терехов / SOTA

На плакате в руках бывшего полицеского сказано «Свободу Навальному! Free Navalny». Мужчину везут в отделение полиции «Китай-город», к нему едет сотрудничающий с «ОВД-Инфо» адвокат Никита Спивак.

ОБНОВЛЕНИЕ

На бывшего полицейского Олега Кашинцева составили два протокола — о нарушении правил участия в публичном мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) и о незаконном ношении формы (ч. 1 ст. 17.12 КоАП)

В июне в интервью изданию «7х7» экс-полицеский из Рыбинска Олег Кашинцев рассказал, что проработал в органах внутренних дел 18 лет, из них 14 — в уголовном розыске. В 2019 году он ушел из силовых структур под влиянием политических событий в стране. Кашинцева задерживали на акции в поддержку Навального 31 января этого года.

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В феврале 2021 года в знак протеста против тюремного заключения для Навального из полиции уволился Сергей Римский. После одной из акций в поддержку политика Римского задержали и возбудили против него уголовное дело об оскорблении представителя власти (ст. 319 УК). Позже бывшего полицейского оправдали.

*Внесено Минюстом РФ в реестр незарегистрированных движений, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



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