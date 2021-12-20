Боррель о российских войсках возле Украины: Мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему

“Конечные намерения России неясны, за исключением того, что она стремится угрожать Украине и ослабить ее. Могут разворачиваться разные сценарии. Как я сказал в Европейском парламенте в Страсбурге, мы должны надеяться на лучшее и готовиться к худшему”, – написал Боррель.

Он не исключает, что Россия хочет “использовать этот кризис в качестве рычага для достижения заявленной цели по изменению структуры безопасности в Европе, также исключив европейцев из обсуждений”.

“Но мы знаем, что наши американские союзники в эту ловушку не попадутся. Мы знаем, что одних слов и заявлений недостаточно, чтобы изменить расчет российского руководства, и поэтому так важно, чтобы лидеры ЕС решили отменить существующие экономические санкции и предупредили, что любые действия России против Украины будут иметь тяжелые последствия”, – объяснил Боррель.

Высокий представитель ЕС назвал происходящее вокруг Украины и Беларуси “четкими иллюстрациями, если таковые были необходимы, того вида угроз, с которыми сталкивается Европа: гибридная тактика, силовая политика, запугивание и дезинформация”.

“На карту поставлена судьба отдельных стран и обществ, но также и более широкие принципы, лежащие в основе европейского порядка безопасности. Эти события демонстрируют острую потребность ЕС в повышении своего потенциала и средств для действий в сфере безопасности”, – считает Боррель.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вблизи границы Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

10 декабря Россия потребовала от Североатлантического альянса официально отозвать обещание Украине о ее вступлении в НАТО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на это подчеркнул, что право каждого народа выбирать свой путь остается фундаментальным для НАТО.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Столтенберг сказал, что диалог Альянса с РФ должен проходить в консультации с европейскими партнерами, такими как Украина.

В МИД Украины подчеркнули, что “главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время являются вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях”.

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