Деды Морозы из ВСКС высадились на крыше Российской детской клинической больницы

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в больницах, информирует ВСКС.

Как сообщается на странице ВСКС в соцсети «ВКонтакте», «Деды Морозы высадились на крыше корпусов Российской детской клинической больницы». Они «спускались с помощью альпинистского снаряжения вниз, заглядывая в каждое окно, чтобы подарить праздничное настроение детишкам». В свою очередь, «Снегурочки поднимались к окнам малышей на подъемниках пожарной машины».

Кроме того, «студенты-спасатели ВСКС провели мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности». ВСКС пожелал «всем детишкам скорейшего выздоровления». Отмечается, что «новогодние акции добровольцев ВСКС пройдут в ближайшее время в более 30 регионах страны». В рамках акций «студенты-спасатели из разных городов поздравят детей в больницах, детских домах, домах-интернатах», проведут уроки безопасности и подарят подарки.