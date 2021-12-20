Суды. Новогодний чес

Хроника текущих репрессий. Выпуск 5. Песни блогера, опять «Пуси», «Сеть» все тянут.

Под самый конец года суды в ускоренном темпе пытаются расправиться со всеми «громкими» и «неудобными» делами. Выносят решения, как правило, втихаря, пока народ занят предновогодними заботами. Сейчас это особенно легко делать, когда в суды по-прежнему не пускают прессу и общественность, списывая все на ковидные ограничения. На этой неделе огласили приговор по «ингушскому делу». В ближайшее время судьи вынесут решение по делу против Юрия Жданова, отца директора ФБК (признан экстремистским, запрещен на территории РФ и внесен в список «иноагентов») Ивана Жданова и историка Юрия Дмитриева. Также скоро решится судьба «Мемориала» (внесен в Минюстом в список НКО-«иноагентов»). А все эти события мы зафиксируем в нашей «Хронике текущих репрессий».

Блогер Юрий Хованский, обвиняемый в оправдании терроризма, в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. Фото: РИА Новости

Дело Хованского

Двое свидетелей по делу блогера Юрия Хованского, фигуранта уголовного дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК), могут быть связаны с полицией. Об этом сказал РБК со ссылкой на материалы уголовного дела и комментарий адвоката блогера Александра Передрука.

Среди свидетелей обвинения помимо основного оказались три человека: Андрей Бакулин, Светлана Гаврилкина и Иван Бендь.

Все три протокола, отмечает РБК, примерно наполовину состоят из идентичных фраз и целых абзацев.

Все они якобы случайно услышали песню Хованского в 2018 году на улице или в баре. Затем двое из них спустя два с половиной года так же случайно нашли ее в интернете независимо друг от друга и пожаловались в Центр «Э».

Свидетель Бендь указал в своих соцсетях, что закончил Санкт-Петербургский университет МВД и раньше работал оперуполномоченным. Сейчас он трудится в компании «МК Стройагросервис» в должности главного механика. С полицией может быть связан и Бакулин: адвокат Хованского Александр Передрук сказал РБК, что в базе контактов своих знакомых он якобы записан как «Андрей Убойный», «Андрей УгРо Питер», «СЭБ Бакулин Андрей», «Андрей Бакулин (ОУР убойный Фрунзенский)».

Кроме того, журналисты издания заметили, что пользователь с никнеймом, который Бакулин использовал при регистрации на Facebook, в 2017 году общался на форуме Police-russia.ru — искал работу оперативником.

Дело «Мемориала»

Тверской суд Москвы оштрафовал на 500 тысяч рублей ПЦ «Мемориал» за отсутствие маркировки «иностранного агента» в договоре публичной оферты на сайте ОВД-Инфо (внесена Минюстом в список НКО-«иноагентов»). Организацию признали виновной по ч. 2 ст. 19.34 КоАП (производство НКО-«иностранным агентом» материалов без соответствующей маркировки).

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

ПЦ «Мемориал» представил суду позицию, разъясняющую, что ПЦ и ОВД-Инфо — разные организации. Кроме того ПЦ не имеет технической возможности «маркировать» и редактировать любые материалы на сайте ОВД-Инфо, а оферта была передана проекту в бумажном виде и оцифрована редакцией. Кроме этого, по просьбе ПЦ «Мемориал» маркировка была проставлена в оферте при возникновении первых претензий прокуратуры еще в августе. Однако эти доводы не убедили суд.

«Такого большого штрафа нам за немаркировку еще не назначали», — отметили в организации. 500 тысяч рублей — максимально возможный штраф по этой административной статье.

Дело Лилии Чанышевой

К экс-координатору штаба Навального (признаны экстремистскими организациями, деятельность запрещена на территории РФ) в Уфе Лилии Чанышевой, находящейся в СИЗО № 6 в Москве по делу о создании «экстремистского сообщества», не допустили уже трех адвокатов. 16 декабря к ней пытался попасть защитник Никос Параскевов. Ранее 13-го числа к Чанышевой не допустили адвоката Андрея Сергеева. Его отстранили от дела. 10 декабря аналогичная ситуация произошла с адвокатом Владимиром Ворониным.

Лилия Чанышева. Фото из личного архива

Уголовно-процессуальный кодекс допускает три причины для отвода защитника: если он раньше защищал человека, интересы которого «противоречат интересам» обвиняемого, сам участвовал в производстве по делу или состоит в родстве с участниками производства.

Воронин отмечал, что защищает экс-главу ФБК Жданова, но оппозиционер не давал показаний по делу Чанышевой. «Отвод, очевидно, направлен на то, чтобы дело Лилии как можно меньше обсуждалось в СМИ», — считает адвокат.

Дело Ивана Сафронова

Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста до 7 января советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову. Перед оглашением судебного решения Сафронов поздравил присутствовавших на заседании с Новым годом и сообщил, что стал снова получать письма, которые ранее ему не давали. «Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист», — пошутил он.

Журналист Иван Сафронов на заседании Лефортовского суда Москвы. Фото: РИА Новости

В ноябре следствие по делу журналиста завершилось. Сейчас его адвокаты знакомятся с материалами. Однако следователь ФСБ Александр Чабан хочет ограничить защиту во времени с ознакомлением. С соответствующим ходатайством он намерен обратиться в суд в следующем году.

Как рассказал адвокат Сафронова Дмитрий Таланов,

следствие дает защитникам на ознакомление с делом примерно девять часов в неделю, хотя там десятки томов.

Кроме этого, Чабан высылает им сообщение о том, что они могут ознакомиться с материалами дела в понедельник с 9 до 12 часов, а затем — во вторник и среду в то же самое время, и ни минутой больше. Помимо прочего Чабан запретил защите копировать материалы дела, осуществлять выписку из них и так далее. При этом в законе подобные ограничения не прописаны, указал Талантов.

«Я сейчас обжалую в Лефортовском суде эти действия и решения Чабана, которые связаны с ограничением права на защиту», — сказал защитник.

Дело «Сети»

Фигуранта дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) Максима Иванкина в ходе этапа в ИК-9 Чувашии обнаружили в транзитно-пересылочном пункте ИК-33 в Саратовской области. Об этом в Facebook рассказала его жена Анна Шалункина. «Несмотря на то что позавчера по телефону дежурной части ИК-33 Саратова мне сказали, что никакого Иванкина у них нет, Максим нашелся именно там. Вчера его посетил адвокат. Максим там находится с 10 декабря в ТПП», — написала жена политзэка.

Максим Иванкин. Фото: «Мемориал»

Она предположила, что Иванкин пробудет в Саратовской области до середины 20-х чисел декабря, затем его, предположительно, этапируют в Казань. Шалункина добавила, что на «остановке» в СИЗО-1 Рязани Иванкина посетили местный прокурор и следователь в связи с обращениями граждан. Они интересовались, есть ли у него жалобы на содержание в рязанском следственном изоляторе.

«Максим настоял на том, чтобы его опросили и о событиях в ИК-3 Владимира. Поскольку с момента подачи заявления о применении к нему насилия и незаконных действий следователя Косенко ни одно должностное лицо, занимающееся проверками, так и не удосужилось опросить Максима», — уточнила жена Иванкина.

Административка Алехиной и Штейн

Тверской суд Москвы назначил по 15 и 14 суток ареста соответственно участницам Pussy Riot Марии Алехиной и Люсе Штейн по статье о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Девушек отправят отбывать административный арест в Центр временного содержания иностранных жителей в подмосковном Сахарово.

Мария Алехина и Люся Штейн. Фото из личного архива

Сотрудники Центра «Э» задержали Штейн на выходе из дома 16 декабря. Спустя несколько часов при таких же обстоятельствах задержали Алехину. На Штейн составили протокол из-за ее портрета с прифотошопленной фуражкой СС, который она запостила в 2018 году. «Это чей-то фан-арт и фотошоп, если что», — уточнила она у себя в Twitter.

Алехиной вменили статью 20.3 КоАП из-за фотографии с изображением президента Беларуси Александра Лукашенко со свастиками. Она опубликовала этот снимок в Instagram в 2015 году.

Андрей Карев, корреспондент судебного отдела

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