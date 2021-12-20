 

В аэропорту Борисполь выявили 45 COVID-сертификатов с признаками подделки – МВД

20.12.2021, 1:18, Новости дня
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Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Полиция открыла производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке и использовании поддельных документов.

“По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация”, – заявили правоохранители.

Служба безопасности Украины 14 декабря сообщила о разоблачении самой крупной в стране сети по изготовлению фейковых сертификатов о вакцинации против COVID-19. По предварительной информации, организаторы схемы зарабатывали более 5 млн грн ежемесячно.

Контекст:

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о вакцинации.

1 ноября комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

По данным МВД, в Украине в этом году открыли более 1200 производств за подделку COVID-документов.

Руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк сказал 4 ноября, что торговля COVID-сертификатами в Украине стала масштабным явлением.

В полиции 8 ноября сообщили, что в более чем 80 производствах по фактам подделки, сбыта и использования COVID-документов фигурируют медики.

По словам министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, в Минздраве хотят дать возможность привиться от COVID-19 тем, кто ранее купил поддельные документы о вакцинации. Владельцу фейкового COVID-сертификата придется рассказать семейному врачу, где он его приобрел.

17 ноября Государственная пограничная служба Украины сообщила, что с августа этого года пограничники выявили 1737 недействительных и 594 поддельных COVID-сертификатов.

В этот же день профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал амнистию для украинцев, купивших поддельный COVID-сертификат и сообщивших об этом в правоохранительные органы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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