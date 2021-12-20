В Китае обрушился автомобильный мост, есть погибшие и пострадавшие

Еще восемь человек получили травмы.

В результате обрушения с моста упали три грузовика, мост также раздавил проезжавший под ним легковой автомобиль.

В момент обрушения на мосту находилось некоторое число рабочих.

Предварительно стало известно, что один из упавших грузовиков был перегружен – он имел массу 198 тонн. Расследование причин инцидента продолжается.

“Синьхуа” уточняет, что разрушенный пандусный мост соединяет автомагистрали Шанхай – Чунцин и Дацин – Гуанчжоу. Объект ввели в эксплуатацию в 2010 году.

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