 

Hyundai решил локализовать сборку Tuscon, Palisade и Kia Sportage в России

20.12.2021, 1:10, Новости дня
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Автоконцерн Hyundai принял решение локализовать сборку моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade и Kia Sportage в РФ в рамках специального инвестиционного контракта, сообщил Минпромторг.

Как сообщили в Минпромторге «включение в номенклатуру продукции новых моделей» предполагает «дополнительное соглашение с ООО «Хендэ мотор мануфактуринг рус», передает ТАСС.

Объем инвестиций будет увеличен с 16 млрд рублей до 52,8 млрд рублей. Совокупные обязательства по уплате налогов, сборов, страховых взносов и таможенных пошлин составят не менее 439 млрд.

По словам первого замглавы Минпромторга Василия Осьмакова, допсоглашение компании подтверждает эффективность СПИКа как инструмента поддержки инвестирования в высокотехнологичные проекты, передает РИА «Новости».

Как сообщалось ранее, Hyundai вложил 36 млрд рублей в новое производство на мощностях бывшего завода General Motors в Санкт-Петербурге.

Осенью сообщалось, что спрос на машины остается стабильным, в автосалонах не хватает машин на всех желающих. Автопроизводители столкнулись с дефицитом электронных компонентов еще в начале лета, причем проблема имеет глобальный характер.



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