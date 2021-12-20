Цвет, который придает настроение. Как носить фиолетовый и не быть вульгарной

Модницы всегда хотят заранее знать, какие цвета будут в тренде в следующем году. Одним из самых модных в 2022 станет фиолетовый, который вызывает радость и хорошее настроение. Он довольно смелый и хорошо подходит для самовыражения. Модники быстро ухватились за него и уже вовсю демонстрируют свой стиль в фиолетовых тонах.

Совсем необязательно придерживаться чистого цвета, можно выбрать разные оттенки от теплого сиреневого и фиолетового до мягкого пурпурного.

Цвет этот не так прост, и при его ношении велик риск выглядеть вульгарно. Поэтому стилисты предлагают несколько способов, как стилизовать фиолетовый и гармонично вписать его в гардероб.

Фиолетовое платье и радужнная обувь

Очень женственно выглядит плиссированное фиолетовое платье длиной миди с принтом вместе с босоножками из ремешков всех цветов радуги. Внликолепно дополняют образ небольшие серьги-кольца с бриллиантами.

Фиолетовый пиджак и солнцезащитные очки плюс джинсы

Чтобы образ получился интересным и ультрамодным, к рваным джинсам-трубам можно надеть клетчатый укороченный пиджак и солнечные очки в овальной фиолетовой оправе.

Фиолетовая сумка и зеленый наряд

К непринужденному повседневному наряду в зеленых оттенках, состоящему из объемного пуховика с капюшоном, укороченных зауженных брюк из хлопкового твила, свитера и бейсболки, нужно добавить всего лишь одну фиолетовую деталь в виде сумки, и образ полностью преобразится.

Фиолетовое длинное пальто и брюки с перьями

Очень модный и очаровательный образ можно создать, если надеть с клетчатыми брюками в пижамном стиле с перьями длинное мягкое фиолетовое пальто свободного кроя. Дополнит лук классический фетровый берет розового цвета.

Фиолетовый пиджак и сумка плюс спортивные штаны

Фиолетовый пиджак свободного кроя хорошо сочетается со светло-серыми спортивными брюками типа джоггеров и фиолетовой сумкой.

Фиолетовая двойка и зеленое пальто (главное фото)

Если к великолепному фиолетовому комплекту из брюк и струящейся рубашки надеть зеленое пальто из кожи и перчатки в тон комплекта, образ получится невероятно стильным и современным. Дополнить лук можно черными лоферами на толстой подошве.