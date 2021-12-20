 

ВКС сочли «Байрактар» легкой мишенью для «Панциря»

20.12.2021, 0:26, Новости дня
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Турецкие беспилотники «Байрактар» окажутся «лакомыми мишенями» для российских комплексов ПВО «Панцирь», сообщил замначальника зенитных ракетных войск ВКС РФ Юрий Муравкин.

Муравкин сказал, что «Байрактар» – «очень легкая, очень лакомая для «Панциря» мишень». Характеристики турецкого БПЛА таковы, что сбить его сможет даже расчет, подготовленный на «удовлетворительно», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

При этом «во всем важны нюансы», сообщил Муравкин, комментируя уничтожения комплексов ПВО расчетами беспилотников в Сирии и Ливии. Так, если «в «Панцире» нет расчета, если расчет стоит на улице, если «Панцирь» не находится в боевом режиме, то это просто полигонная цель для тренировки расчетов» турецких БПЛА, сказал он. 

Напмоним, гендиректор Baykar Халук Байрактар заявлял, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут справиться с турецкими беспилотниками. Заявление Байрактара прозвучало на фоне распространившихся в соцсетях фото, на которых якобы военные из РФ демонстрируют обломки уничтоженного «Байрактара», как утверждается, в 2019 году в Ливии.

В отчете Объединенного центра передового опыта воздушных сил Североатлантического альянса говорится, что российские зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» являются идеальным средством борьбы с военными беспилотными летательными аппаратами, НАТО придется в приоритетном порядке устранять подобные угрозы перед началом своих операций.



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