Столкновения противников COVID-ограничений с полицией произошли в Брюсселе

В Брюсселе акция протеста против коронавирусных ограничений переросла в столкновения с полицией, сообщают информационные агентства.

По данным полиции, в демонстрации «Марш за свободу. Действие третье» участвовало около 3,5 тыс. человек. Участники акции вышли на улицы с лозунгами «Руки прочь от нашей свободы», «Нет вакцинам», «Мое тело – мой выбор», «Ковид – спланированный геноцид», «Нет вакцинам для наших детей», «Вакцинации – нет, лечению – да», «Вакцинацизм» и «Диктатура масок». Некоторые участники начали кидать в полицейских петарды, булыжники и бутылки. Полиция в ответ применили слезоточивый газ, передает ТАСС.

Задержаны 55 человек. Один участник акции был доставлен в больницу. Составлено пять протоколов о причинении материального ущерба, передает РИА «Новости» со ссылкой на Belga.

Накануне акция против COVID-ограничений переросла в стычки с полицией в Лондоне, пострадали несколько полицейских.