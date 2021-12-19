Жительница Черновцов установила рекорд Украины по длительности заболевания COVID-19

“В Черновцах национальный реестр рекордов осуществит регистрацию уникального случая, которому с медицинской точки зрения до сих пор нет объяснения. Черновчанка Юлия Драпата на протяжении семи месяцев и 13 дней непрерывно болела COVID-19”, – написала она.

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В сюжете ТСН, вышедшем 19 декабря, говорится, что инфицировалась Драпата в ноябре 2020 года, симптомы пропали через несколько недель, но результаты ПЦР-тестов, сделанные в разных лабораториях, показывали наличие COVID-19 до июня 2021 года.

Коронавирус у нее обнаружили в Германии, куда украинка с лимфомой отправилась на очередной курс химиотерапии.

У Драпаты было 15-процентное поражение легких, но госпитализация ей не понадобилась, отмечают журналисты.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

На 19 декабря в Украине подтвердили более 3,6 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 93 105 пациентов с COVID-19, выздоровело более 3,3 млн человек.

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