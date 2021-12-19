 

В Мариуполе из канализационного колодца достали двоих мужчин, одного госпитализировали – ГСЧС

19.12.2021, 23:49, Новости дня
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Это случилось во время очистки колодца на территории рынка “Привоз” на улице Азовстальской. В ГСЧС сообщили, что рабочие не могут выбраться самостоятельно. Глубина колодца – три метра.

“Спасатели с помощью лестницы и веревки вытащили из колодца пострадавших и передали работникам скорой помощи. После осмотра медицинскими работниками один спасенный мужчина был госпитализирован”, – отметили в релизе.

К спасательной операции привлекли шесть человек и две единицы техники.

Фото: dn.dsns.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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