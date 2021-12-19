Кныш: 1 тыс. грн в “Дія” малолетки научились тратить на алкоголь. Они оказались умнее авторов ограничений

Сегодня узнал, что 1 тыс. грн в “Дія” малолетки научились тратить на алкоголь. Просто покупают бухло в кино с телефона и оно пропускает. Проверьте сами, если хотите, просто заплатите картой “єПідтримка” за пивас в кино с телефона.

Малолетки оказались умнее авторов ограничений, это о многом говорит. Федоров и Зе хотели стать спонсором поддержки культуры, а стали спонсорами алкоголя среди школьников, студентов и молодежи. (Да я знаю, что выплаты с 18 лет).

Это еще одна иллюстрация того, о чем я регулярно говорю: если архитектор (автор) системы или закона некомпетентный идиот, то ничего работать не будет. К каждому закону нужна подзаконка, разъяснение и детали имплементации, а потом обратная связь снизу “почему не работает” и возвращаемся к пункту один и разъяснениям, и так по кругу. Это сложный путь, который профанаторы не осилят. Они говорили: эта 1 тыс. грн позволит людям потратить деньги на культуру, образование. А по факту: эти деньги тратят на покупку бухлишка на Новый год.

Вот фото подтверждение нашел уже у друзей в ленте. Шах и мат Офис президента Украини, Министерство цифровой трансформации, Алексей Выскуб, Михаил Федоров – жду ваших оправданий о том, что это “единичный случай” и “эти хакеры опять какой-то бред пишут и все врут, вы не понимаете это другое” или мое любимое от Миши: “кибербезопасность переоценена”.

Журналисты, Юрий Бутусов, Тетяна Доцяк, Максим Бутченко, намекну вам еще, у нас в стране существует уголовная ответственность за нецелевое использование средств. Если деньги выделяли условно “на культуру”, но создали при этом возможность покупки алкоголя и по факту потратили на алкоголь, это и есть нецелевое использование средств. В нормальной, светской стране Евросоюза это повод посадить какого-нибудь министра, который такую возможность создал.

Служба безопасности Украины, НАБУ вносите с фискалами ст. 209 УКУ, 191 УКУ, 365 УКУ. Когда власть сменится, будет отличный повод их догонять. Я все сохраняю, ребятульки, власть меняется раз в пять лет, у вас осталось всего два года, мы умеем догонять и за границей. За эти деньги точно кто-то будет отвечать рано или поздно.

P.s. От меня лично: вы хоть “Чернігівське” покупайте, а не Hougarden, поддержите наших пивоваров, если не поддерживаете культуру. МСС код “кино” 7832 до этого вообще использовал кто-то? Сейчас все можно продавать под 7832, а потом сказать “имею право на ошибку”. Типа, мы не знаем, как “Космолот” платежи проводит, как “не игорный бизнес”. Для продвинутых: просто меняем код платежа и тратим тысячу куда угодно. Не благодарите.

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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