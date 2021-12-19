 

Кныш: 1 тыс. грн в “Дія” малолетки научились тратить на алкоголь. Они оказались умнее авторов ограничений

19.12.2021, 23:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодня узнал, что 1 тыс. грн в “Дія” малолетки научились тратить на алкоголь. Просто покупают бухло в кино с телефона и оно пропускает. Проверьте сами, если хотите, просто заплатите картой “єПідтримка” за пивас в кино с телефона.

Малолетки оказались умнее авторов ограничений, это о многом говорит. Федоров и Зе хотели стать спонсором поддержки культуры, а стали спонсорами алкоголя среди школьников, студентов и молодежи. (Да я знаю, что выплаты с 18 лет).

Это еще одна иллюстрация того, о чем я регулярно говорю: если архитектор (автор) системы или закона некомпетентный идиот, то ничего работать не будет. К каждому закону нужна подзаконка, разъяснение и детали имплементации, а потом обратная связь снизу “почему не работает” и возвращаемся к пункту один и разъяснениям, и так по кругу. Это сложный путь, который профанаторы не осилят. Они говорили: эта 1 тыс. грн позволит людям потратить деньги на культуру, образование. А по факту: эти деньги тратят на покупку бухлишка на Новый год.

Вот фото подтверждение нашел уже у друзей в ленте. Шах и мат Офис президента Украини, Министерство цифровой трансформации, Алексей Выскуб, Михаил Федоров – жду ваших оправданий о том, что это “единичный случай” и “эти хакеры опять какой-то бред пишут и все врут, вы не понимаете это другое” или мое любимое от Миши: “кибербезопасность переоценена”.

Журналисты, Юрий Бутусов, Тетяна Доцяк, Максим Бутченко, намекну вам еще, у нас в стране существует уголовная ответственность за нецелевое использование средств. Если деньги выделяли условно “на культуру”, но создали при этом возможность покупки алкоголя и по факту потратили на алкоголь, это и есть нецелевое использование средств. В нормальной, светской стране Евросоюза это повод посадить какого-нибудь министра, который такую возможность создал.

Служба безопасности Украины, НАБУ вносите с фискалами ст. 209 УКУ, 191 УКУ, 365 УКУ. Когда власть сменится, будет отличный повод их догонять. Я все сохраняю, ребятульки, власть меняется раз в пять лет, у вас осталось всего два года, мы умеем догонять и за границей. За эти деньги точно кто-то будет отвечать рано или поздно.

P.s. От меня лично: вы хоть “Чернігівське” покупайте, а не Hougarden, поддержите наших пивоваров, если не поддерживаете культуру. МСС код “кино” 7832 до этого вообще использовал кто-то? Сейчас все можно продавать под 7832, а потом сказать “имею право на ошибку”.  Типа, мы не знаем, как “Космолот” платежи проводит, как “не игорный бизнес”. Для продвинутых: просто меняем код платежа и тратим тысячу куда угодно. Не благодарите.

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Джамала впервые показала лицо младшего сына

21.12 / 69% украинцев не верят, что в 2021 году закончится война на Донбассе – опрос

21.09 / “Нет зеленому КНУ”. Студенты вышли на протест из-за съезда “Слуги народа”

19.08 / Захарова оценила решение Литвы запретить въезд Лукашенко

16.02 / В мире: Редчайший природный катаклизм лишил американцев тепла и света

25.08 / Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты-разведчики США, Швеции и Германии

29.05 / С Восточного стартовала ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb

28.06 / В Подмосковье поймана банда воров, грабившая особняки богатых и знаменитых

05.11 / Избиратели в Вашингтоне проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов

05.11 / Януковича заподозрили в создании ОПГ на Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика