Зимой кожа рук требует особого ухода: какие средства и салонные процедуры помогут улучшить ее состояние

В зимнее время коже наших рук приходится особенно сложно: помимо нескончаемой домашней работы на нее негативно влияет морозный воздух, холодный ветер и нередко резкие перепады температуры. К тому же в связи с пандемией нам приходится часто пользоваться антисептиками. Это приводит к тому, что кожа рук сохнет, огрубевает, становится раздраженной.

Дерматовенеролог Александр Прокофьев дал несколько полезных советов по уходу за руками в холодное время года.

Что необходимо рукам зимой

Вот несколько простых, но эффективных способов, которые помогут защитить кожу рук:

Старайтесь не выходить на улицу без перчаток. Это самое простое, что вы можете сделать для защиты рук от негативного воздействия холода. Реже используйте твердое мыло — в этот период гораздо полезнее увлажняющее крем-мыло. Доказано, что на сухость локтей влияет продолжительность приема душа. Если эта процедура длится слишком долго, то ее необходимо сократить. Не менее важна температура воды — слишком горячая сушит кожу. Негативно может влиять на кожу и рук в том числе постельное белье и новые вещи. Если вы заметили, что кожа на локтях шелушится, становится сухой после контакта с какой-то тканью, откажитесь от вещей, из нее изготовленных. Нередко чувствительной коже рук вредят стиральные порошки. Если после стирки у вас появляется раздражение, покраснение, попробуйте заменить свой порошок на детский, без отдушек. Пейте больше очищенной воды. Не только летом, но и зимой важен водный баланс.

Зимний уход за руками и локтями: увлажняющий крем

Особо увлажняющий крем требуется вашим рукам в зимнее время. Подбирайте средства, в состав которых входит кокосовое или оливковое масло, вазелин, который может применяться и как самостоятельное средство, масло ши и какао.

Скраб для рук

Механическое отшелушивание кожи рук очень важно, особенно зимой. В вашей ванной комнате на полочке обязательно должен быть скраб для рук. Сегодня выбор таких составов огромен: нежные кремовые, сахарные и соляные, с косточками абрикоса и винограда, кофейные, для парафинотерапии в домашних условиях.

Масла для рук

Такие средства (облепиховое, оливковое, льняное и т.д.) питают кожу рук, увлажняют ее и способствуют омоложению. После их применения руки становятся мягкими и нежными. Масло следует выбирать в соответствии с типом кожи, и использовать его надо регулярно. После нанесения масла на кисти рук и локти оставьте его примерно на час.

Ночная маска для рук

Для этой цели подходят средства с маслом, гиалуроновой кислотой, церамидами и ретинолом. Ночная маска запускает процесс регенерации кожи, насыщает ее полезными веществами и глубоко увлажняет. Чтобы усилить эффект, после нанесения средства наденьте на руки косметические перчатки на всю ночь.

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Маска-перчатки для рук

Очень эффективное и простое в использовании средство. Косметические перчатки покрывают не только кожу кистей, но и локти. Такая маска избавит от сухости кожи, сделает ее очень гладкой и эластичной.

Салонные процедуры для рук

Если домашний уход за руками вам по каким-то причинам не нравится или не подходит, выделите в своем графике время и посетите салон. Желательно, чтобы эта процедура не осталась одноразовой.

Парафинотерапия

Для зимы это самая актуальная процедура, причем очень приятная. Парафин сделает кожу шелковистой, молодой и здоровой. Исчезнет усталость, из кожи выйдут токсины, быстрее заживут микротрещины. Процедура не только прекрасно омолаживает кожу, но и расслабляет. Поэтому, когда в следующий раз будете записываться на маникюр, не забудьте о парафинотерапии.

Горячий маникюр

Вы наверняка останетесь довольны такой процедурой. Это маникюр, но не совсем обычный, имеющий еще и лечебное действие. Ваши руки поместят в теплое масло или в лосьон, а затем сделают массаж. Кожа рук и ногти насытятся полезными микроэлементами, суставы и мышцы расслабятся, и вы получите максимум удовольствия.

Мезотерапия

Такая процедура омолодит кожу рук и сделает ее здоровой и подтянутой. Во время нее под кожу, на глубину примерно 1-2 мм, вводятся специальные средства. Это комплекс препаратов, содержащих аминокислоты, витамины, гиалуроновую кислоту.