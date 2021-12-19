В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные

Медики за работу с коронавирусом в праздничные дни будут получать выплаты, рассчитанные по двойному тарифу, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

«Расчет выплат на каждого медицинского сотрудника, который будет работать в выходные дни, будет идти по двойному тарифу», – сообщил Котяков в эфире канала «Россия 1».

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет.

Накануне комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе.