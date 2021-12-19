 

Швейцария выдала США россиянина Клюшина

19.12.2021, 23:31, Разное
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Он разработал для властей РФ систему мониторинга соцсетей и СМИ.

Власти Швейцарии экстрадировали в США российского бизнесмена Владислава Клюшина, разработавшего систему мониторинга СМИ «Катюша». Об этом сообщается на сайте министерства юстиции Швейцарии.

Бизнесмена арестовали в Швейцарии по запросу США в марте. Власти последней страны обвиняют его в инсайдерской торговле на десятки млрд долларов.

В апреле РФ отправила запрос о выдаче Клюшина, а через несколько дней то же самое сделали и власти США. В конце августа стало известно, что Швейцария отказала РФ в экстрадиции бизнесмена, решив передать его Соединенным Штатам.

Защита предпринимателя дважды обжаловала его арест и даже требовала компенсацию за преследование. В жалобах Клюшин указывал, что «обладает ценными секретными знаниями о РФ для запрашивающего экстрадиции государства», а преступлений, в которых его обвиняют, никогда не совершал.

Собеседник Bloomberg предположил, что с арестом Клюшина может быть связано и дело о госизмене против основателя Group IB Ильи Сачкова. По данным источника издания, Сачкова могли начать преследовать из-за того, что он передавал западным спецслужбам информацию о Клюшине.

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Клюшин — учредитель компании «М 13», разработавшей для Администрации президента систему мониторинга СМИ «Катюша». Как обращала внимание «Медуза»*, только за прошлый год «М 13» заключила на госзакупках контрактов на 355 млн рублей. В январе этого года компания заключила еще один госконтракт на мониторинг СМИ, мессенджеров и соцсетей для администрации президента и правительства.

СМИ связывали Клюшина с телеграм-каналом «Незыгарь». Бизнесмен из-за публикации подал иск к изданию «Проект»**, и в ноябре 2019 года суд его удовлетворил: «Проекту» пришлось выпустить опровержение. С главного редактора «Проекта» Романа Баданина* и автора материала Михаила Рубина* также взыскали по 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

*внесены Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной в России

Источник: Новая газета



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