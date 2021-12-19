 

Google ужесточит правила использования своего облачного хранилища

19.12.2021, 23:18, Новости дня
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Правила использования облачного хранилища Google Диск изменятся. Об этом сообщили в администрации компания Google. В частности, больше внимания будет уделяться качеству сохраняемых файлов.

Google обещает удалять откровенный контент, разного рода вредоносы и прочие файлы, которые можно однозначно отнести к запрещенному контенту.

Свое решение в администрации поясняют желанием заставить клиентов уважать политику компании. Поскольку сервис Google Диск используется не для распространения, а только для хранения файлов, поисковик проверит их независимо от того, скачивали ли контент или нет. Сомнительные файлы Google пометит и ограничит доступ к ним для всех посторонних лиц, кроме самого владельца.



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