TikTok обвинили в пропаганде нездорового питания

Обвинение в адрес TikTok прозвучали после расследования, которое провели журналисты американского авторитетного издания Wall Street Journal. В частности, китайский уличили в том, что он, фактически, ведет пропаганду нездорового питания.

По словам специалистов, именно так настроены алгоритмы, которые выдают рекомендации для просмотра следующих материалов. В процессе расследования проанализировали около 225 тыс. роликов, в том числе последовательность переходов от одного материала к другому.

Как сообщают представители американской прессы, они обращались за комментариями к администрации китайского сервиса. Но в TikTok только пожали плечами и пообещали разобраться в ситуации. Затем сервис пообещал изменить алгоритмы, фактически признав свою вину.