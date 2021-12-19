Пархоменко: Тоталитарное российское государство начало действовать буквально по рецептам оруэлловского “1984”

Мне кажется, вчерашний день нужно хорошо запомнить. Если и правда нынешней эпохе суждено удостоиться больше чем одного абзаца в будущих учебниках истории, то 18 декабря 2021-го должно быть там упомянуто.

Тоталитарное российское государство начало действовать буквально – вот именно буквально, то есть следуя от буквы к букве, – по рецептам оруэлловского “1984”. Началась уже не чистка истории (к этому нам не привыкать), а чистка реальности. Замывание, затирание событий и явлений сегодняшнего дня, с использованием доступа к новейшим коммуникационным сетям, системам хранения информации и движения ее.

Это вам не “Государственное научное издательство “Большая советская энциклопедия” рекомендует изъять из 5 тома БСЭ 21, 22, 23 и 24 страницы, а также портрет, вклеенный между 22 и 23 страницами, взамен которых вам высылаются страницы с новым текстом”. И в том же конверте – новые страницы, на которых фотографии льдов Берингова моря.

Это мы видали в нашей истории. Эти подходы уж устарели: они меняют прошлое, вырывают из него куски. А тут речь идет о настоящем, о намерении вырвать куски из сегодняшней реальности.

Теперь от нескольких российских изданий потребовали удалить упоминания – упоминания! – о публикациях расследовательского медиа “Проект”. Еше раз: даже не сами публикации, а упоминания о них. Так, чтоб “духу их не осталось”. Чтоб стереть и тень их.

При этом сами публикации на своем месте, никуда не делись. Я проверил: сайт “Проекта” остается в целости и сохранности, и все расследования, сделанные Романом Баданиным, Михаилом Рубиным, Анастасией Якоревой, Соней Гройсман, Александром Соколовым и их коллегами, всей их блистательной командой, и сегодня доступны читателю. Они закрыты, спрятаны только от пользователей, входящих в интернет из России.

Это и есть шоры. Вы помните, что такое шоры?

Это такие кожаные “крылышки”, прикрепляемые к конской упряжи, чтобы лошадь не видела, что присходит рядом с нею: кто еще идет рядом, едет рядом, везет рядом. Чтобы лошадь не видела яркого света, сочного цвета, чтобы не понимала, что вообще вокруг происходит. А просто тупо, молча, не думая ни о чем лишнем, тащила свой груз вперед. И не фыркала испуганно, не прядала головой из стороны в сторону, не звенела бубенчиками, не храпела и особенно – не брыкалась: главное, чтоб не брыкалась и не задевала соседнюю лошадь, в той же упряжке.

Вот что важно: лошади кажется, что это что-то большое, черное, непроницаемое, что скрывает от нее весь мир вокруг, и заставляет смотреть только себе под ноги. А на самом деле это маленькие смешные штучки, которые крепятся к ее собственной, лошади, голове. Лошадь сама на себе их несет, эти шоры.

Шоры будут держаться на российских пользователях интернета, на клиентах российских провайдеров, на тех, кто входит в соцсети с российских адресов, до тех пор, пока инженеры Кремниевой долины или еще какого-нибудь крутого места, не изобретут какой-нибудь неубиваемый VPN нового поколения, или пока этот Маск, этот Брин или какие-нибудь из бесчисленных других масков и бринов, наступающих им на пятки, не соберут-таки свою знаменитую спутниковую группировку и не накроют весь мир прямым доступом к глобальной сети.

Тогда шоры отвалятся. Моментально и окончательно.

А пока – каждому из нас просто нужно сделать несколько лишних кликов, чтобы видеть то, что от нас загораживают этими нелепыми шорами. Всего-навсего. Это теперь становится частью “гражданской гигиены” и разумного поведения свободного и достояного человека. То есть такого человека, который продолжает считать себя свободным и ценить свое достоинство. Который не тащится, как слепая лошадь.

Источник: Сергей Пархоменко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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