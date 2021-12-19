В Украину не пустили российскую актрису, выступавшую в оккупированном Крыму

“Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма”, – отметили в релизе.

32-летней россиянке, которая планировала принять участие в съемках, на три года запретили въезд в Украину. Актриса вернулась обратно в Варшаву.

В МВД не назвали имени актрисы. По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Любови Резиной (девичья фамилия Баханкова).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы.

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