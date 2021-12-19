 

В Украину не пустили российскую актрису, выступавшую в оккупированном Крыму

19.12.2021, 23:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта “Киев” установили, что россиянка нарушала порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма”, – отметили в релизе.

32-летней россиянке, которая планировала принять участие в съемках, на три года запретили въезд в Украину. Актриса вернулась обратно в Варшаву.

В МВД не назвали имени актрисы. По данным источника LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о Любови Резиной (девичья фамилия Баханкова).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / В Берлине оценили решение Трампа поставить Польшу в пример Германии

28.11 / Украине предсказали переход части территорий к России

23.03 / Власти Британии задумались о продлении запрета международных поездок

05.07 / У вице-премьера правительства Кабардино-Балкарии выявлен коронавирус

25.11 / «Всё дело в деньгах» — Пентагон едва ли готов к войне с Россией и Китаем

01.08 / Турция и Азербайджан начали совместные учения

16.08 / В Сети показали кроссовер Chery Tiggo 2 Pro без камуфляжной плёнки

18.05 / В Кремле заявили об отсутствии решения по месту встречи Путина и Байдена

09.07 / Morgenshtern заявил, что въехал в Украину. В СБУ это не подтвердили и не опровергли

03.11 / Получение выплат пострадавшим в ЧС гражданам упростили

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика