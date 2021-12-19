 

Украинки впервые в истории стали чемпионками мира по пляжному волейболу в категории U-21

19.12.2021, 23:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В финале турнира соперницами украинок были Даниэла Альварес и София Гонсалес из Испании.

Итоговый результат поединка – 2-1 (21:17, 18:21, 17:15).

В ФВУ рассказали, что по ходу поединка украинки отыграли двойной матчбол в пользу испанок.

Всего на чемпионате мира U-21 в Пхукете Хмиль и Лазаренко провели семь поединков.

https://www.facebook.com/fvu.in.ua/posts/6891877437519339

УНН пишет, что в матчах плей-офф 18-летние украинки обыграли соперниц из Италии, России и Швейцарии.

Для женской сборной Украины U-21 это первое чемпионство в истории.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / “Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага”. Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь

21.08 / Daily Mail – бывший советник Трампа арестован по подозрению в мошенничестве

23.03 / «Пятёрочка» тестирует новую бесконтактную форму оплаты

28.10 / Турция осудила карикатуры на Эрдогана в Charlie Hebdo

22.05 / В калифорнийском университете проследили, как физически движется мысль в человеческом мозге

29.11 / Песков пошутил о планах «переименовать» QR-коды

24.04 / Появились подробности о новой Toyota GR Corolla

21.09 / Игрушечная граната взорвалась в руках у ребенка в Москве

31.10 / Парламентские выборы в Грузии. Партия Саакашвили побеждает на выборах в Тбилиси – экзит-полл IPSOS

02.07 / “Валенсия” Черышева потерпела третье поражения кряду в Ла Лиге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика