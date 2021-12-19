Украинки впервые в истории стали чемпионками мира по пляжному волейболу в категории U-21
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В финале турнира соперницами украинок были Даниэла Альварес и София Гонсалес из Испании.
Итоговый результат поединка – 2-1 (21:17, 18:21, 17:15).
В ФВУ рассказали, что по ходу поединка украинки отыграли двойной матчбол в пользу испанок.
Всего на чемпионате мира U-21 в Пхукете Хмиль и Лазаренко провели семь поединков.
https://www.facebook.com/fvu.in.ua/posts/6891877437519339
УНН пишет, что в матчах плей-офф 18-летние украинки обыграли соперниц из Италии, России и Швейцарии.
Для женской сборной Украины U-21 это первое чемпионство в истории.
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