Украинки впервые в истории стали чемпионками мира по пляжному волейболу в категории U-21

В финале турнира соперницами украинок были Даниэла Альварес и София Гонсалес из Испании.

Итоговый результат поединка – 2-1 (21:17, 18:21, 17:15).

В ФВУ рассказали, что по ходу поединка украинки отыграли двойной матчбол в пользу испанок.

Всего на чемпионате мира U-21 в Пхукете Хмиль и Лазаренко провели семь поединков.

https://www.facebook.com/fvu.in.ua/posts/6891877437519339

УНН пишет, что в матчах плей-офф 18-летние украинки обыграли соперниц из Италии, России и Швейцарии.

Для женской сборной Украины U-21 это первое чемпионство в истории.

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