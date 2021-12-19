 

Главврач московской больницы назвала последствия COVID-19

19.12.2021, 22:58, Новости дня
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Последствия после перенесенного коронавируса могут быть самыми разными, некоторые пациенты потеряли слух, некоторые – зрение, есть пациенты, которые полностью облысели, сообщила главный врач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко.

«Вакцина не может убить. Никого. Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие – чего только ни приписывается – это все да, есть, только это есть от COVID-19. И бесплодие есть от COVID-19, и потеря слуха, и извращение качества жизни. У нас были пациенты, которые теряли слух, которые потеряли зрение. У нас, кстати говоря, очень многие, прошедшие реанимацию», – сказала Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1», информирует РИА «Новости».

По ее словам, в 52-й больнице также есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние. «Причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым… У нас есть пациенты, которые полностью облысели – и мужчины, и женщины», – отметила Лысенко.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные старению.



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