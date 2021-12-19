Генерал заявил о способности «Ориона» справиться с «Байрактаром»

Российские разведывательно-ударные беспилотники «Орион» при необходимости смогут справиться с турецкими БПЛА «Байрактар», сообщил начальник беспилотной авиации РФ генерал-майор Александр Новиков.

Новикова спросили, способен ли российский беспилотник противостоять турецкому. Генерал-майор ответил: «Не только «Байрактару» – любому беспилотному летательному аппарату», – передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 1».

Напомним, «Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БПЛА в воздухе.