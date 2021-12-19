Мужчина забил насмерть жену и тещу в Москве

В квартире в Москве обнаружены тела двух женщин, открыто уголовное дело об убийстве, сообщили в главке МВД по городу и столичном главке СК.

В МВД сообщили, что убийство произошло в квартире на Каширском шоссе. Ведутся «оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого» мужчины. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что открыто «уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (Убийство)». Убиты женщины 1972 года и 1936 года рождения.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, сообщил, что по предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование убийства, сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.