 

Мужчина забил насмерть жену и тещу в Москве

19.12.2021, 22:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В квартире в Москве обнаружены тела двух женщин, открыто уголовное дело об убийстве, сообщили в главке МВД по городу и столичном главке СК.

В МВД сообщили, что убийство произошло в квартире на Каширском шоссе. Ведутся «оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемого» мужчины. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что открыто «уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (Убийство)». Убиты женщины 1972 года и 1936 года рождения.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах, сообщил, что по предварительной информации, причиной трагедии стал бытовой конфликт. Мужчина забил насмерть свою жену и ее мать, после чего скрылся с места преступления.

Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование убийства, сообщила руководитель пресс-службы столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / “Красотка отожгла!”, “Прям рай для ушей”. Maruv презентовала новый клип с российской группой The Hatters

29.10 / В Евросоюзе назвали основные нарушения прав человека в Украине

13.01 / Брюса Уиллиса попросили выйти из аптеки за отказ надеть защитную маску

25.02 / Владельца сети «Корчма Тарас Бульба» заочно арестовали

07.07 / Обыски в домах крымских татар. Украинская полиция начала уголовное производство, представительство президента осудило действия российских силовиков

10.07 / Российскую актрису пригласили на роль в английском шпионском сериале

07.04 / В Европарламенте назвали «несерьезными» мечты Грузии о ЕС

24.01 / В РФ зарегистрировали 21 тыс. 127 случаев коронавируса

26.08 / В ОСК рассказали о создании электромагнитной катапульты на российском авианосце

13.07 / Во Франции умер водитель автобуса, которого избили пассажиры, отказавшиеся надеть маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика